Госдеп не считает принципиальным сохранение переговорного процесса в рамках Минской группой ООБСЕ
Госдеп не считает принципиальным сохранение переговорного процесса в рамках Минской группой ООБСЕ
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, который сочтут приемлемым обе страны, заявил Государственный департамент США, отвечая на вопросы о будущем Минской группы ОБСЕ и позиции США относительно ее роли в мирном процессе.
«Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса», — заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос армянской службы «Голоса Америки».
Комментарий прозвучал на фоне отказа Баку от участия в Минской группе ОБСЕ, заявив, что давний карабахский конфликт окончательно урегулирован, в связи с чем посредническая роль группы утратила актуальность.
Политика
-
- 18 август 2024, 22:40
Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером после прибытия в Баку с государственным визитом принял участие в неформальном ужине, устроенном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в резиденции президента «Загульба».
-
- 18 август 2024, 21:41
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье с двухдневным государственным визитом, целью которого является укрепление двусторонних связей и обсуждение региональных и международных проблем со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхамом Алиевым.
-
- 17 август 2024, 23:25
Азербайджан отправит в Турцию самолет-амфибию Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Решение об этом было принято в субботу в ходе телефонного разговора президентов двух стран Ильхама Алиева и Эрдогана.
-
- 17 август 2024, 13:42
19 августа президент России Владимир Путин начнет свой визит в Баку. В ходе двухдневного государственного визита в Азербайджан президенты двух стран обсудят межгосударственные и международные отношения, а также будут подписаны двусторонние документы. Это все, что официальные источники сообщили о повестке визита. Похоже, что неизвестные договоренности уже были достигнуты заранее, и Баку осталось завершить подписание этих документов.
Написать отзыв