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Госдеп не считает принципиальным сохранение переговорного процесса в рамках   Минской группой ООБСЕ

Госдеп не считает принципиальным сохранение переговорного процесса в рамках   Минской группой ООБСЕ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Госдеп не считает принципиальным сохранение переговорного процесса в рамках   Минской группой ООБСЕ

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, который сочтут приемлемым обе страны, заявил Государственный департамент США, отвечая на вопросы о будущем Минской группы ОБСЕ и позиции США относительно ее роли в мирном процессе.

«Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса», — заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос армянской службы «Голоса Америки».

Комментарий прозвучал на фоне отказа Баку от участия в Минской группе ОБСЕ, заявив, что давний карабахский конфликт окончательно урегулирован, в связи с чем посредническая роль группы утратила актуальность.

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