Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.

Инцидент произошел 18 сентября.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), силами Береговой охраны были обнаружены 3 быстроходных плавающих средства, оснащенных двигателями Yamaha-250, и 117 подозрительных свертков на поверхности воды.

В ходе осмотре плавсредств и свертков было изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму около 300 тыс. манатов (около 180 тыс. долларов США).

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.