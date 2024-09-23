Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий
Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий
Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.
Инцидент произошел 18 сентября.
Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), силами Береговой охраны были обнаружены 3 быстроходных плавающих средства, оснащенных двигателями Yamaha-250, и 117 подозрительных свертков на поверхности воды.
В ходе осмотре плавсредств и свертков было изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму около 300 тыс. манатов (около 180 тыс. долларов США).
По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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Общество
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1 отзыв
Əlibala
2024-09-23
Это потому что Азербайджан - самая нетолерантная страна в отношении к курящим. Потому что негласно запрещён легальный ввоз табачных изделий (обычным гражданам без дай-дайев). Потому что фермерам нельзя продавать табак на рынке. Потому что курящий азербайджанец должен облизоваться, смотря обзоры на ютуб, как россияне недорого покупают шикарный азербайджанский табак в развес. Потому что азербайджанцу предлагают курить изделия Сумгаитского химзавода табакера (мощностями которых пользуются и др. производители). Есть конечно "Собрание" (более-менее сигарета охшайан) и пару-тройка точек продающих (дороже чем у соседей) импортный табак 1-2 видов без особого выбора. Но это далеко не всем по карману. И есть отчаянные попытки некоторых местных производителей поставить на рынок нормальный товар. Ситуация безобразней некуда. Ловля контрабандистов в данном контексте, - защита монополистов рынка, больше ничего.