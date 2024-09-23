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(9 часов назад)
Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий

Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пограничники предотвратили контрабандный ввоз из Ирана крупной партии табачных изделий

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий из Ирана в Азербайджан по Каспийскому морю.

Инцидент произошел 18 сентября.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), силами Береговой охраны были обнаружены 3 быстроходных плавающих средства, оснащенных двигателями Yamaha-250, и 117 подозрительных свертков на поверхности воды.

В ходе  осмотре плавсредств и свертков было изъято около 150 тысяч пачек  табачных изделий без акцизных марок на сумму около 300 тыс. манатов (около 180 тыс. долларов США).

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

1 отзыв

  • Əlibala

    2024-09-23

    Это потому что Азербайджан - самая нетолерантная страна в отношении к курящим. Потому что негласно запрещён легальный ввоз табачных изделий (обычным гражданам без дай-дайев). Потому что фермерам нельзя продавать табак на рынке. Потому что курящий азербайджанец должен облизоваться, смотря обзоры на ютуб, как россияне недорого покупают шикарный азербайджанский табак в развес. Потому что азербайджанцу предлагают курить изделия Сумгаитского химзавода табакера (мощностями которых пользуются и др. производители). Есть конечно &quot;Собрание&quot; (более-менее сигарета охшайан) и пару-тройка точек продающих (дороже чем у соседей) импортный табак 1-2 видов без особого выбора. Но это далеко не всем по карману. И есть отчаянные попытки некоторых местных производителей поставить на рынок нормальный товар. Ситуация безобразней некуда. Ловля контрабандистов в данном контексте, - защита монополистов рынка, больше ничего.

    Cavab ver

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