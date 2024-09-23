Во вторник в Азербайджане ожидаются осадки
Во вторник в Азербайджане ожидаются осадки
Во вторник, 24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня периодически будет усиливаться.
Температура воздуха ночью будет 16-19°, днем 23-27° тепла, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
По районам Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, на отдельных территориях осадки будет носить ливневый характер, возможен град, в высокогорье – мокрый снег. Ближе к вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром в горных местностях возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью будет 15-19°, днем 25-30° тепла. В горах ночью ожидается 6-11°, днем 12-17 ° тепла.
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