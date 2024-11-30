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(1 час назад)
Пограничники задержали нарушителей границы и наркоторговцев

Пограничники задержали нарушителей границы и наркоторговцев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пограничники задержали нарушителей границы и наркоторговцев

Гражданин Алжира Шуайб Бендемаг, 2002 года рождения, был задержан при попытке перехода из Азербайджана в Россию через служебную территорию Худатского погранотряда 23 ноября в 19 :00.

25 ноября в 00:05 в Лянкяранском районе на границе в Ираном были задержаны граждане этой страны - Райензаде Мухеммедрза Али, 2004 года рождения, и Микаиллы Егане Нехматулла, 2008 года рождения.

27 ноября, в 02:20 также в Лянкаранском районе пограничники задержали автомобиль в котором, находились житель Абшеронского района Тахирзаде Фаик и житель Масаллинского района Мурадлы Дилгам.

При досмотре автомобиля было обнаружено почти 14 кг наркотиков: опия, метамфетамина и около 4 тысяч таблеток метадона 40.

По указанным фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Госпонраслужбы Азербайджана.

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