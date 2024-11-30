На 1 декабря синоптики прогнозируют в Баку облачную погоду
Новое оповещение синоптиков об осадках (обновлено)
Синоптики Национальной службы гидрометеорологии выступили с новым оповещением, согласно которому в ближайшие три дня на территории Азербайджана с перерывами пройдут дожди.
В Баку и на Абшеронском полуострове осадки ожидаются местами с полудня 1 декабря до утра 2-го числа.
По районам страны дождливая погода сохранится до 3 декабря.
В некоторых восточных районах прогнозируются интенсивные дожди, ливни, а в горах - снег.
Ожидается повышение водности в реках, особенно в Лянкяран-Астаринском регионе, где возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
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На 1 декабря синоптики прогнозируют в Баку облачную погоду
В первый календарный день зимы в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами пасмурной.
Ночью и утром 1 декабря в некоторых местах возможна морось, вечером есть вероятность временами дождя, будет преобладать северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 8-10° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах есть вероятность снега. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
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