Полиция изъяла у наркокурьеров 23 кг наркотиков

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского управления полиции Баку арестовали Илькина Дадашова, Натига Юсифова, Руслана Исмайлова, Вугара Алиева, Гарягды Рушанова и Эльшана Мурадова, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

По данным пресс-службы МВД, у задержанных изъято 23 кг наркотиков: героина, обогащенной психотропными веществами марихуаны и метамфетамина.

По информации, задержанные планировали сбыть наркотики в столице, разместив их по разным адресам.

В ходе других операций, проведенных полицией, были задержаны и переданы под следствие еще 7 человек, организовавших незаконный оборот наркотиков в Баку. По фактам возбуждено уголовное дело.