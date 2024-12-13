Полиция изъяла у наркокурьеров 23 кг наркотиков
Полиция изъяла у наркокурьеров 23 кг наркотиков
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского управления полиции Баку арестовали Илькина Дадашова, Натига Юсифова, Руслана Исмайлова, Вугара Алиева, Гарягды Рушанова и Эльшана Мурадова, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
По данным пресс-службы МВД, у задержанных изъято 23 кг наркотиков: героина, обогащенной психотропными веществами марихуаны и метамфетамина.
По информации, задержанные планировали сбыть наркотики в столице, разместив их по разным адресам.
В ходе других операций, проведенных полицией, были задержаны и переданы под следствие еще 7 человек, организовавших незаконный оборот наркотиков в Баку. По фактам возбуждено уголовное дело.
Общество
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