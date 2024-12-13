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(8 часов назад)
Предел призывного возраста предлагается снизить до 30 лет

Предел призывного возраста предлагается снизить до 30 лет

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Предлагается снизить призывной возраст до 30 лет

В закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» предложены поправки, которые предусматривает снижение верхнего предела призывного возраста с 35 до 30 лет.

По действующему законодательству, призыву на действительную военную службу подлежат граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет.

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