Предел призывного возраста предлагается снизить до 30 лет

Предлагается снизить призывной возраст до 30 лет

В закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» предложены поправки, которые предусматривает снижение верхнего предела призывного возраста с 35 до 30 лет.

По действующему законодательству, призыву на действительную военную службу подлежат граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет.