Предел призывного возраста предлагается снизить до 30 лет
Предлагается снизить призывной возраст до 30 лет
В закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» предложены поправки, которые предусматривает снижение верхнего предела призывного возраста с 35 до 30 лет.
По действующему законодательству, призыву на действительную военную службу подлежат граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет.
Политика
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