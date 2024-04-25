  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny200 C
  • Пятница, 26 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Полиция проводит рейды против продавцов ножей

Полиция проводит рейды против продавцов ножей

A- A A+
AZ
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Полиция проводит рейды против продавцов ножей

Продажа и ношение режущих инструментов небытового предназначения представляет угрозу общественной безопасности, сотрудники полиции принимают  меры для предотвращения их продаж. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации, задержаны ранее судимый за хулиганство Нураддин Гусейнов, а также Эльшан Сафаров, Нихат Алиев, Ариз Гаджиев, Вахид Рагимов и Анар Гусейнов. Они организовали продажу ножей в социальных сетях и в магазинах в различных торговых центрах столицы и в регионах.

У них изъято около 400  режуще-колющих предметов, предназначенных к продаже, а их аккаунты в социальных сетях блокированы.

МВД напоминает, что продажа небытового холодного оружия  порождает ответственность и призывает воздержаться от этого.

 

Написать отзыв

Общество

  • Лидеры индустрии обсудят в Баку ключевые цифровые тренды в рамках GSMA M360 Eurasia 2024 Общество
    • 26 апрель 2024, 07:08

    Лидеры индустрии обсудят в Баку ключевые цифровые тренды в рамках GSMA M360 Eurasia 2024

    Продолжается регистрация на M360 Eurasia 2024, которая пройдет при спонсорстве Azercell Конференция GSMA M360 Eurasia, которая пройдет в Баку с 15 по 16 мая при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будет посвящена наиболее актуальным темам формирования цифрового ландшафта в текущих условиях.

    Читать далее
  • Bakcell объявляет о ребрендинге Общество
    • 25 апрель 2024, 17:42

    Bakcell объявляет о ребрендинге

    Крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны Bakcell объявила о запуске новой идентичности бренда.  Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился этими новостями с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в Бакинском Конгресс-центре 25 апреля 2024 года.

    Читать далее
  • Является ли закрытие сухопутных границ Азербайджана мерой безопасности? Общество
    • 25 апрель 2024, 16:51

    Является ли закрытие сухопутных границ Азербайджана мерой безопасности?

    В мире, где большинство стран ослабляют ограничения и вновь открывают границы после пандемии, Азербайджан выделяется тем, что сохраняет сухопутные границы закрытыми, что вызывает вопросы о глубинных мотивах и последствиях такой политики. В выступлении президента Ильхама Алиева на международном форуме "COP29 и экологическое видение Азербайджана", проходившем в Университете ADA, подчеркивалось, что продолжающееся закрытие является мерой безопасности, однако более широкие последствия предполагают сложное взаимодействие внутренних и международных факторов.

    Читать далее
  • Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж Общество
    • 25 апрель 2024, 11:19

    Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж

    Пассажиры самолета Air France, совершившего вчера вынужденную посадку в Баку,  утром 25 апреля отправлены в Париж на другом самолете. Об этом Turan сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Баку.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей