Полиция проводит рейды против продавцов ножей

Продажа и ношение режущих инструментов небытового предназначения представляет угрозу общественной безопасности, сотрудники полиции принимают меры для предотвращения их продаж. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации, задержаны ранее судимый за хулиганство Нураддин Гусейнов, а также Эльшан Сафаров, Нихат Алиев, Ариз Гаджиев, Вахид Рагимов и Анар Гусейнов. Они организовали продажу ножей в социальных сетях и в магазинах в различных торговых центрах столицы и в регионах.

У них изъято около 400 режуще-колющих предметов, предназначенных к продаже, а их аккаунты в социальных сетях блокированы.

МВД напоминает, что продажа небытового холодного оружия порождает ответственность и призывает воздержаться от этого.