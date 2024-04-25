Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили Физули и Агдам
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили Физули и Агдам
25 апреля президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров посетили освобожденные в ходе Второй карабахской войны города Физули и Агдам. Они ознакомились с восстановительными работами в этих населенных пунктах низменного Карабаха. Поездка продолжается, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
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