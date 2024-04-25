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(2 часа назад)
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили Физули и Агдам

Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили Физули и Агдам

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили Физули и Агдам

25 апреля президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров посетили освобожденные в ходе Второй карабахской войны  города Физули и Агдам. Они ознакомились с восстановительными работами в этих населенных пунктах низменного Карабаха. Поездка продолжается, об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

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