Полиция раскрыла организаторов азартных игр в Интернете
Полиция обнаружила организаторов азартных игр в Интернете
Полиция провела масштабную операцию против членов группы, организовавшей азартные онлайн-игры в азербайджанском сегменте социальных сетей.
В частности сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана выявили в социальной сети Instagram страницы, где граждан страны вовлекали в участие в азартные игры в интернете.
Как говорится в сообщении МВД, подозреваемый в руководстве группой Эльмидар Исмаилзаде 1999 г.р., вовлек Эльданиза Исмаилова 1974 г.р. и еще 30 человек к организации азартных игр в интернете.
Чтобы остаться неизвестными, члены группы открыли с использованием мобильных номеров операторов сотовой связи России, Украины, Турции и др. стран, многочисленные страницы в социальных сетях.
Главные члены сети наладили виртуальную систему управления, действовали по в различных съемных квартирах, которые периодически меняли. «Жертвы» азартных игр перечисляли деньги на карты членов группировки.
В результате операции полицией было выявлено 1.157 банковских карт, использованных в переводе денег. В ходе осмотра тайных офисов, квартир, мест хранения, используемых членами группировки, в качестве вещественных доказательств были изъяты многочисленные электронные носители, банковские карты, 110 иностранных мобильных сим-карт, 2.000.000 манатов (около 1,2 млн. долларов США).
Кроме того, было установлено на банковские счета, используемые сетью на имена третьих лиц, поступило более 20.000.000 манатов (около 12 млн. долларов США).
По факту в указанном управлении МВД возбуждено уголовное дело по статьям 244-1.3.1 (Организация или содержание игорного заведения), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, в составе организованной группы и в особо крупном размере. В отношении 9 человек, возглавлявших сеть, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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