Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

В субботу, 21 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. Ночью и утром местами ожидается дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 22-25° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана местами будет дождливо, ожидаются грозы. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорье прогнозируется снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18° тепла, днем 23-27° тепла. В горах ночью ожидается 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.