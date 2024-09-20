А.Пашазаде награжден орденом РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Русской православной церкви (РПЦ) святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси председателю Управления мусульман Кавказа (УМК), Шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде.

Церемония вручения состоялась в московской резиденции патриарха.

Председатель УМК был удостоен высокой награды по случаю своего 75-летия «за вклад в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе».

Вручая медаль, патриарх Кирилл отметил, что в то время, когда в мире происходят конфликты, между народами Азербайджана и России не было такого рода опасностей.

Он также отметил, что отношения между представителями христианства и мусульман является важным фактором мира и добрососедства.

Пашазаде поблагодарил главу РПЦ за высокую награду и назвал патриарха Кирилла другом азербайджанского народа.

Он подчеркнул, что «в период армяно-азербайджанского конфликта глава Русской православной церкви всегда был на стороне справедливости и правды».

Председатель УМК передал в дар Русской православной церкви Карабахский ковер.