А.Пашазаде награжден орденом РПЦ
А.Пашазаде награжден орденом РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Русской православной церкви (РПЦ) святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси председателю Управления мусульман Кавказа (УМК), Шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде.
Церемония вручения состоялась в московской резиденции патриарха.
Председатель УМК был удостоен высокой награды по случаю своего 75-летия «за вклад в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе».
Вручая медаль, патриарх Кирилл отметил, что в то время, когда в мире происходят конфликты, между народами Азербайджана и России не было такого рода опасностей.
Он также отметил, что отношения между представителями христианства и мусульман является важным фактором мира и добрососедства.
Пашазаде поблагодарил главу РПЦ за высокую награду и назвал патриарха Кирилла другом азербайджанского народа.
Он подчеркнул, что «в период армяно-азербайджанского конфликта глава Русской православной церкви всегда был на стороне справедливости и правды».
Председатель УМК передал в дар Русской православной церкви Карабахский ковер.
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