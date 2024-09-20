«Контракт века» изменил энергетическую геополитику региона – посол США

Посольство США организовала прием по случаю исполнения 30-ой годовщины «контракта века»

«Для тех, кто не знаком с подробностями, «Контракт века» — это соглашение, подписанное в 1994 году между SOCAR и 11 иностранными энергетическими компаниями, включая 4 компании из США, о разработке флагманского нефтяного месторождения АЧГ («Азери-Чыраг-Гюнешли»). Эта сделка, потребовавшая сложных и длительных переговоров, стала на тот момент крупнейшей западной инвестицией в бывший Советский Союз», - заявил в своем выступлении на церемонии посол США Марк Либби.

Благодаря ему АЧГ стала основой энергетического сектора Азербайджана и, в конечном итоге, того замечательного процветания, которым Азербайджан пользуется сегодня, продолжил он.

Он отметил два момента, касающиеся значимости «Контракта века» для Азербайджана и Соединенных Штатов.

«Во-первых, в то время, когда большинство постсоветских стран боролись за экономическое восстановление, правительство Азербайджана в начале 1990-х годов проявило мудрость и дальновидность, чтобы пойти по неизведанному пути и приветствовать иностранные инвестиции в свой энергетический сектор», - продолжил он.

Не будет преувеличением сказать, что «Контракт века» изменил ход истории и энергетическую геополитику во всем регионе, добавил посол.

Во-вторых, продолжил Либби, это соглашение занимает особое место в истории двусторонних отношений США и Азербайджана.

Американские компании и политическая поддержка США были незаменимыми факторами в переговорах по контракту, в разработке АЧГ и в запуске связанного с ним экспортного маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан, подчеркнул посол.

«В этом отношении «Контракт века» является яркой иллюстрацией того, чего мы можем достичь вместе, если объединим инвестиции и политический вес США с инициативой и лидерством Азербайджана», - далее отметил американский дипломат.

Соединенные Штаты и Азербайджан также сыграли многогранную роль, имевшую решающее значение для последующего развития Южного газового коридора.

Участвуя в Южном газовом коридоре, Азербайджан зарекомендовал себя как ключевой игрок на региональном энергетическом рынке и важнейший поставщик энергии в Европу, отметил Либби.

«В то время как Азербайджан принимает глобальный энергетический переход и готовится принять у себя COP29, правительство взяло на себя многообещающие обязательства по сокращению выбросов и поставило перед собой смелую цель стать региональным лидером в экспорте зеленой энергии», - сказал Либби.

С другой стороны, многие американские компании являются лидерами отрасли в области возобновляемых источников энергии и технологий снижения выбросов углерода, в то время как американские научно-исследовательские институты разрабатывают новые инновации, которые потенциально могут трансформировать сектор зеленой энергетики в глобальном масштабе.

«Подобно «Контракту века», заключенному 30 лет назад, у Азербайджана и США сейчас есть прекрасная возможность объединить свои сильные стороны (в данном случае — ноу-хау США и амбиции Азербайджана) в достижении целей в области зеленой энергетики и декарбонизации.

Во всех этих примерах партнерства США и Азербайджана и потенциального будущего сотрудничества американские компании играют ключевую роль», - далее сказал посол.

В Азербайджане действуют более 200 американских компаний, а объем иностранных инвестиций США с 1995 года составил 18,7 млрд долларов США, сообщил посол.

Он выразил надежду, что в ближайшие годы эти показатели будут расти с учетом «огромного потенциала в таких секторах, как зеленая энергетика и декарбонизация»,