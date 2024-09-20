Судебный процесс над Бахтияром Гаджиевым продолжается на фоне споров

29 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжил рассмотрение дела правозащитника Бахтияра Гаджиева с ознакомления с материалами дела. В это время между государственным обвинителем и Гаджиевым возник спор.

В качестве части обвинения была представлена ​​видеозапись из Ясамальского районного суда, на которой запечатлен инцидент между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Аловлу (Мурадовой), признанной потерпевшей.

Присутствовавший на судебном заседании Зафер Ахмедов сообщил «Голосу Америки», что на видео не зафиксировано никаких актов насилия, соответствующих обвинениям против Гаджиева.

«Когда Бахтияр Гаджиев заявил о необоснованности обвинений, государственный обвинитель заявил ходатайство об удалении его из зала суда. Судья частично удовлетворил ходатайство, учитывая, что заседание проводилось для ознакомления с документами. Однако он не удалил Гаджиева из зала суда, а вынес ему письменное предупреждение», — отметил правозащитник.

В этот момент Бахтияр Гаджиев заявил, что не будет участвовать в следующем судебном заседании.

Судебный процесс продолжится 25 сентября.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года. Тогда ему были предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство с сопротивлением лицу, охраняющему общественный порядок) и 289.1 (неуважение к суду) УК. Утверждалось, что между ним и Ульвией Аловлу (Мурадовой) в Ясамальском районном суде произошел инцидент. Согласно обвинению, Бахтияр Гаджиев в ходе инцидента также применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов Орхана Абдуллаева.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, в основном связанные с финансовыми вопросами, а именно с присвоением выделенных грантов. Ему также инкриминировали статьи 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (отмывание денег), 206 (контрабанда) и 320 (использование поддельных документов) УК.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение. Гаджиеву дополнительно предъявили обвинение по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Бахтияр Гаджиев не принимает ни одно из этих обвинений. Он не признает себя виновным, утверждая, что его арест был политически мотивированным и что его наказали за критику министра внутренних дел Вилайата Эйвазова.

Однако Министерство внутренних дел объявило эти обвинения безосновательными.

4о