Израильские самолеты наносят удары по ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане, сообщает ЦАХАЛ

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг нанесли авиаудары по примерно 100 ракетным установкам, принадлежащим ливанской шиитской группировке «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛа, с четверга израильские ВВС нанесли удары по примерно 100 пусковым установкам и связанной с ними террористической инфраструктуре, включая около 1000 стволов. Военные заявили, что пусковые установки были подготовлены к немедленному использованию против израильской территории. «Армия обороны Израиля продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла» в целях защиты государства Израиль», — говорится в заявлении.

В ответ на это в пятницу из Ливана по северному Израилю было выпущено до 130 ракет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. Ракеты были запущены двумя волнами — сначала 60, а затем еще 70. Армия обороны Израиля успешно перехватила часть снарядов, хотя информация о жертвах остается неизвестной.

«Хезболла» осудила удары, заявив, что Израиль перешел все «красные линии» своими бомбардировками Ливана.

Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила, что с четверга ЦАХАЛ атаковал около 100 пусковых установок «Хезболлы» и другие объекты инфраструктуры, подчеркнув, что эти пусковые установки «готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории».

В среду министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что Армия обороны Израиля теперь отдает приоритет северным приграничным районам, а не сектору Газа.

Текущая эскалация последовала за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу Израилем военной операции против ХАМАС в секторе Газа. С тех пор бойцы Хезболлы, базирующиеся в Ливане, и израильские военные ведут перестрелку вдоль границы, а израильские официальные лица все чаще предупреждают о потенциальном более крупном конфликте с Хезболлой.

В ходе целенаправленного удара по Бейруту израильские военные атаковали южный пригород столицы Дахию, где, по данным источника в местной мэрии, находится штаб-квартира «Хезболлы». Сообщается, что истребители выпустили четыре ракеты вблизи мечети Аль-Каим. «В результате взрывов в жилом районе Аль-Джамус есть пострадавшие, на место прибыли машины скорой помощи», — сообщил источник.

Информационное агентство NNA сообщило, что в результате ударов погибло не менее пяти человек, все дети. РИА Новости приводит слова очевидцев, описывающих серьезные повреждения нескольких многоэтажных зданий в районе Каим. Израильские самолеты продолжают кружить в небе над Бейрутом.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в ходе операции был убит один из лидеров «Хезболлы».