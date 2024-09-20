Куда делись 200 миллиардов долларов?

В «Контракте века» участвовали 13 компаний из 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония и Саудовская Аравия). В проекте участвовали компании Amoco, BP, McDermott, Unocal, ARDNŞ, LUKoyl, Statoil, Exxon, Turkish Petroleum, Pennzoil, Itochu, Remko и Delta.

Этот контракт впоследствии проложил путь к подписанию еще 26 соглашений с 41 нефтяной компанией, представляющей 19 стран. По официальной информации, за прошедший период в проект Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было вложено более 56 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

За эти годы Азербайджан напрямую заработал на нефтяных контрактах в общей сложности более 200 миллиардов долларов.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщил, что за последние годы на месторождениях АЧГ добыто 595,8 млн тонн нефти и более 225 млрд кубометров газа: «С начала текущего года по 1 сентября с месторождений АЧГ получен доход в размере 4 млрд 271,6 млн долларов США. Общая сумма бонусов, выплаченных ГНФАР Международной операционной компанией за проект с 2001 года по настоящее время, составляет 3,3 млрд долларов США. По состоянию на 1 июля текущего года в Фонд поступило 202 млрд долларов США с АЧГ».

В учреждении отметили, что эти средства обеспечили динамичное социально-экономическое развитие страны. Доходы от нефти позволили диверсифицировать национальную экономику и быстро развивать ненефтяной сектор.

ГНФАР подчеркнул, что с 2001 года выделяет средства на обустройство вынужденных переселенцев и семей беженцев, изгнанных из родных мест в результате карабахского конфликта, а также на улучшение их социально-бытовых условий: «За этот период в Агдаме, Физули, Ширване и других городах велось строительство высотных зданий, индивидуальных жилых домов и других объектов для беженцев и вынужденных переселенцев. До конца 2020 года на финансирование мероприятий в рамках этого проекта из Фонда было выделено в общей сложности 2 млрд 702,7 млн ​​манатов».

ГНФАР заявил, что с 2002 года по февраль 2007 года на финансирование доли Азербайджана в проекте Основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан было выделено в общей сложности 298 миллионов манатов. Также было отмечено, что 90 миллионов манатов было выделено на формирование уставного капитала Азербайджанской инвестиционной компании. Кроме того, сообщалось, что на контракты, подписанные для финансирования проекта реконструкции оросительной системы Самур-Абшаран, было направлено в общей сложности 1 миллиард 469,6 миллионов манатов.

Кроме того, было объявлено о выделении 779,6 млн манатов на финансирование проекта водопровода Огуз-Габала-Баку.

Также было отмечено, что на строительство и восстановление различных участков новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс был выделен кредит в размере 775 миллионов манатов: «На увеличение уставного капитала АО «Южный газовый коридор» было выделено 1 232,1 миллиона долларов США...»

ГНФАР подчеркнул, что в эти годы также финансировались государственные образовательные программы.

Политический обозреватель Зардушт Ализаде сказал радиостанции «Азадлыг», что определенные положительные эффекты этих нефтяных фондов очевидны: «Баку развился, были построены региональные центры, обновлены дорожная инфраструктура и мосты. Часть денег также пошла на строительство армии. Результаты налицо: Карабах возвращен, и азербайджанская армия сильна. Нефтяные фонды также направляются на восстановление Карабаха. Это, несомненно, преимущества, которые приносят нефтяные фонды».

Однако эксперт считает, что значительная часть нефтяных денег была разворована: «Эти средства были отправлены на счета за рубежом и потрачены за рубежом. В Баку есть люди, которые владеют 100 квартирами и приобрели множество объектов недвижимости. В Азербайджане есть миллиардеры и миллионеры».

Что касается экономики, З. Ализаде считает экономическое положение страны тяжелым: «Часть этих средств украли люди, принадлежащие к господствующим кланам. Образование и здравоохранение в Азербайджане находятся в ужасном состоянии. Уровень жизни населения низок. Благодаря этим средствам создана беспощадная система угнетения, которая подавляет весь творческий потенциал народа и лишает его права на свободу».

В настоящее время активы Фонда составляют 58 миллиардов долларов.

14 сентября 2017 года срок действия данного контракта был продлен до 2050 года.

Текущие доли участия компаний в ACG следующие: