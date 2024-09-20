Может ли Азербайджан доверять Израилю в вопросах национальной безопасности?
Правительство Азербайджана предлагает израильским высокотехнологичным компаниям возможность переезда в обмен на щедрые налоговые льготы. Об этом сообщило израильское издание Globes со ссылкой на свои источники в компаниях, которые рассматривают возможность переезда.
«В частности, Азербайджан предлагает полное освобождение от корпоративного налога, налога на имущество, налога на землю и налога на дивиденды сроком на 10 лет. Это лишь некоторые из стимулов, которые Азербайджан начал предлагать отдельным израильским стартапам. Этот шаг связан с запуском технопарка, построенного в Баку, но с точки зрения правительства Азербайджана компании могут быть перемещены в любую часть страны», — пишет издание.
Как стало известно Globes , ряд израильских высокотехнологичных компаний уже ведут переговоры о таком шаге.
«В дополнение к вышеупомянутым налоговым льготам сотрудники компании смогут получить нулевую ставку подоходного налога с ежемесячной заработной платы до 4700 долларов США. Чтобы претендовать на льготы, компания должна предоставить данные о своей деятельности за прошлый год или подтвердить годовой оборот в размере 200 000 манатов. Программа включает поддержку иммиграции в страну, которая охватывает помощь в получении вида на жительство и решении бытовых вопросов».
«Азербайджан стремится стать технологическим «отцом» евразийского региона, поэтому переезд туда может принести пользу компаниям как ворота в тюркские страны. Отношения Баку с Анкарой основаны на идее «одна нация, две страны». Поэтому компании, стремящиеся работать в Турции, смогут воспользоваться ситуацией», — добавляет издание.
Какие перспективы несет этот шаг Азербайджану?
В программе «Сложный вопрос» об этом говорит эксперт по безопасности Сулхеддин Акбар.
По его словам, если Азербайджан решает доверить высокотехнологичный сектор иностранному государству, в данном случае Израилю, да еще и предлагает налоговые преференции, то это означает, что Азербайджан полностью доверяет Израилю. Это неожиданное решение, поскольку такие отношения могут существовать только со стратегическими союзниками. Однако у Азербайджана нет договора о стратегическом союзе с Израилем.
«По моему мнению, это крайне рискованное начинание. Сегодня у нас прекрасные отношения с Израилем. Но будут ли они такими всегда? Более того, учитывая, что опыт Азербайджана в этой области ограничен, что он имеет очень слаборазвитую инфраструктуру и значительно отстает от Израиля в научно-технической и технологической сферах, это означает, что Израиль, несомненно, будет доминировать в нашем киберпространстве», — говорит Акбар.
По его мнению, Азербайджану не следует предпринимать подобные шаги, не посоветовавшись со своим единственным стратегическим союзником, которому он доверяет.
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