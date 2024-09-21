Байден и Харрис примут Зеленского в Белом доме в следующий четверг

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая также является кандидатом от Демократической партии на пост президента, в следующий четверг по отдельности примут президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы обсудить его план победы и текущее состояние войны, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Белый дом в своем заявлении сообщил, что Байден и Харрис «подчеркнут свою непоколебимую приверженность поддержке Украины до тех пор, пока она не одержит победу в этой войне».

В Вашингтоне Зеленский также встретится с лидерами Конгресса. Его встреча с бывшим президентом и нынешним кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом пока не подтверждена, как сообщили агентству TURAN дипломатические источники.

Всю следующую неделю Зеленский будет находиться с визитом в США, где примет участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где в среду он должен выступить с речью перед мировыми лидерами, а также примет участие в брифинге высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, на котором также будет присутствовать представитель России Сергей Лавров.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил на ежедневном брифинге, что во время мероприятия Совета Безопасности госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнет, что война России против Украины представляет собой фундаментальное нарушение Устава ООН и подрывает стабильную и открытую международную систему. Никакого взаимодействия Блинкена и Лаврова там не ожидается, сказал Миллер корреспонденту TURAN.