Празднование 30-летия «Контракта века» ознаменовалось заключением новых нефтегазовых соглашений со стратегическими партнерами

20 сентября в Баку отметили 30-летие «Контракта века» - первого международного нефтяного соглашения Азербайджана с иностранными инвесторами, которое открыло новую эру экономического развития современного Азербайджана. Празднование этой важной вехи в нефтяных контрактах не было помпезным, но не осталось и в тени из-за снижения добычи нефти в стране.

Напротив, во время юбилейного мероприятия SOCAR подписала несколько соглашений, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан не сдает позиции и намерен монетизировать свои оставшиеся углеводородные ресурсы. В частности, были подписаны три документа с bp, а также Меморандум о взаимопонимании с венгерской компанией MOL, которая, похоже, становится стратегическим партнером Азербайджана благодаря премьер-министру Виктору Орбану, называющему себя другом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Теперь по порядку:

SOCAR, bp, MOL, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh подписали дополнение к действующему Соглашению о разделе продукции (СРП) по месторождению Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это позволит сторонам проводить разведку, оценку, разработку и добычу свободного газа (НАГ) из глубоких пластов АЧГ, запасы которого оцениваются в 4 трлн ft3 (более 110 млрд м3).

Как отметила компания bp (которая остается оператором, как и в «Контракте века»), дополнение действует до конца действующего СРП по АЧГ, который истекает в декабре 2049 года.

«В течение следующих 25 лет, при условии разведки и оценки NAG, существует потенциал для миллиардов долларов инвестиций в разработку глубокого газа на блоке ACG. Соучредители ACG сохранят те же доли в проекте NAG, что и в существующем СРП ACG: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%) и ONGC Videsh (2,31%)», — говорится в заявлении.

ASTNA стало известно, что глубинный газ АЧГ будет добываться из двух приоритетных резервуаров со среднегодовой добычей более 3 млрд м3. Первый газ ожидается с «Западного Чирага» весной 2025 года (будет куплен SOCAR), а второй — с «Западного Азери» позднее.

Примечательно, что и генеральный директор SOCAR, и представители bp в своих выступлениях подчеркнули, что «подписанное соглашение по свободному газу на АЧГ доказывает, что Азербайджан является надежным партнером на мировых энергетических рынках, а проект усилит роль Азербайджана как ключевого поставщика энергоносителей в Европу, способствуя энергетической безопасности своих партнеров».

По словам Гордона Биррелла (ответственного за операции bp по всему миру), Азербайджан стал значимым мировым поставщиком энергии.

«Сделка NAG, возможно, так же важна, как и первое соглашение о разделе продукции (от 20 сентября 1994 года), поскольку она позволит осуществлять коммерческий экспорт газа из этого крупного месторождения, максимально увеличивая его экономическую ценность и поддерживая планы Азербайджана по увеличению поставок энергоносителей в Европу», — подчеркнул Биррелл.

Однако независимые газовые эксперты утверждают, что предполагаемая годовая добыча в размере 3–4 млрд м3 в течение срока действия контракта NAG не является существенным экспортным ресурсом и, скорее всего, покроет постепенное истощение действительно значимого актива — месторождения Шах-Дениз, которое достигло пика добычи (79 млн м3 газа в день), но будет устойчивым лишь в течение нескольких лет.

«У Азербайджана есть серьезные экспортные обязательства перед европейскими покупателями до 2045 года. Любое расширение Шах-Дениза имеет важное значение для обеспечения выполнения этих обязательств», — сказал один из экспертов агентству ASTNA.

Помимо покупателей газа с месторождения Шах-Дениз (девять компаний, работающих в трех европейских странах — Италии, Греции и Болгарии, подписавших в 2013 году с Азербайджаном 25-летние контракты), Азербайджан ведет активные переговоры и с другими европейскими странами. В результате к октябрю 2024 года их общее число увеличится до 11(!).

«Италия и Болгария в настоящее время являются крупнейшими получателями азербайджанского газа, используя его не только для собственных нужд, но и для транзита. Что касается остальных стран (кроме Греции, с которой заключен долгосрочный контракт), то они закупают азербайджанский газ спорадически».

«Успех газовой стратегии Азербайджана заключается в том, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа стран для продажи даже небольших объемов газа до того, как Европа начнет снижать свою зависимость от газа из-за «зеленой» повестки дня», — отметил эксперт.

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют около 2 трлн м3, из которых извлечено около 13-15%. Дальнейшая добыча потребует инвестиций, которые ЕС неохотно предоставляет из-за своей программы RePower и существующих контрактов на сжиженный природный газ из США, Катара и других источников.

Отсутствие интереса со стороны ЕС к инвестированию в новые разработки азербайджанского «голубого топлива» также объясняется низкими ценами на газ в Европе, что делает это «нецелесообразным».

Понимая это, Азербайджан продолжает делать акцент на коммерческой привлекательности нефти (составляющей более половины экспортной корзины страны).

Это подводит нас к новым интригующим документам, подписанным 20 сентября SOCAR и BP.

Компания bp подтвердила намерение присоединиться к соглашениям по нефтяному месторождению «Карабах» (расположено в 20–25 км от месторождения «Гюнешли», на глубине моря 150–200 м).

Стоит отметить, что Equinor, открывшая месторождение с запасами до 60 млн тонн нефти, вышла из него, а месторождение было передано на баланс SOCAR. Летом этого года в ходе Baku Energy Week эксперты SOCAR отметили, что геология месторождения «Карабах» схожа с АЧГ, и изучается возможность их объединения. В результате bp, как оператор АЧГ, 20 сентября подписала соответствующий Меморандум о намерениях.

Кроме того, в тот же день компания bp подписала протокол о намерениях относительно каспийского блока месторождений Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара (ADUA), расположенного в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине моря 80-180 м.

«В эту область входит несколько существующих открытых и перспективных структур», — отметили в bp.

Ранее этот актив входил в портфель Equinor, но с прошлого года находится на балансе SOCAR.

Также 20 сентября SOCAR и bp подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий намерение изучить потенциальное сотрудничество в международных проектах по разведке и добыче нефти и газа для повышения безопасности поставок энергоносителей.

«В рамках меморандума компании будут совместно оценивать синергию в разведке и добыче углеводородов на международном уровне и изучать новые инвестиционные возможности.

«Меморандум о взаимопонимании также отражает намерение обеих компаний поделиться своим опытом и знаниями в оценке возможностей обеспечения надежных и доступных поставок энергии по всему миру», — сообщила BP, не вдаваясь в подробности.

Таким образом, 32 года сотрудничества bp и SOCAR в Азербайджане превратили их в «неразлучную» пару, где каждая сторона получает выгоду.

Кроме того, венгерская компания MOL также укрепляет связи с SOCAR, о чем свидетельствует подписание 20 сентября Меморандума о взаимопонимании относительно разведки, разработки и добычи на сухопутных месторождениях Шамахы-Гобустан в Азербайджане. Хотя проект не является крупным и фокусируется на реабилитации этих месторождений, он пополнил портфель азербайджанских проектов MOL.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, SOCAR и MOL договорились о сотрудничестве в целях дальнейшего увеличения добычи углеводородов в Азербайджане.

Ранее в этом году партнер MOL MVM вошел в газовый проект Шах-Дениз, а сама MOL уже несколько лет является акционером АЧГ.

«Присутствие венгерских компаний в ключевых проектах Азербайджана является признаком партнерства и доверия. Основываясь на этом доверии и общих интересах, SOCAR продолжает реализовывать свою углеводородную стратегию. Напомню, что новая стратегия SOCAR на 2025-35 годы предполагает изучение новых вариантов сотрудничества как в сфере ископаемого топлива, так и в «зеленых» проектах. В секторе возобновляемой энергетики bp также «придет на помощь» с проектом солнечной электростанции в Джебраильском районе Азербайджана. Сотрудничество является долгосрочным и вряд ли закончится с завершением проекта АЧГ», - сказал энергетический эксперт ASTNA.