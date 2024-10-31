Получит ли компенсацию те, чьи дома были снесены в районе "базара на восьмом"?

С ночи 29 октября начали сносить прилавки и киоски вокруг "рынка на 8-ом километре", более известного в народе как «Базар восьмого" в Баку. Чиновники связывают это с нелицензированным характером уличной торговли. Уличная торговля уже много лет является спорным вопросом в Азербайджане, периодически раздаются жалобы.

Мелкий торговец назвавшийся А.В. рассказал радиостанции "Азадлыг", что о сносе им сообщили всего за три дня: «Я торговал здесь много лет без каких-либо проблем. Теперь они говорят, что это делается для благоустройства. Много лет они не вспоминали об этом, а теперь вдруг вспомнили? Мы зарабатываем здесь на хлеб насущный».

По словам трейдера, ему сообщили, что будут предоставлены альтернативные торговые места.

Что говорит закон?

Утвержденные Кабинетом Министров «Правила торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других видов услуг» запрещают продажу некоторых видов продуктов питания на улице. Однако исключения сделаны для таких товаров, как мороженое, прохладительные напитки, фасованный хлеб, кондитерские изделия и свежие продукты. Правила также предусматривают, что передвижная торговля не может осуществляться на дорогах, тротуарах, вблизи правительственных зданий, исторических мест, памятников культуры и образовательных учреждений.

Исполнительная власть Низаминского района (ИВ) сообщила агентству «Туран», что снос ограничится несанкционированными постройками вокруг «рынка на 8-ом километре»: «Внутри самого рынка работы не ведутся. Сносятся только незаконно установленные вокруг него ларьки и киоски, чтобы исключить несанкционированную уличную торговлю и антисанитарные условия. После завершения работ территория будет очищена, благоустроена и озеленена».

В ЕА утверждают, что лица, занимающиеся незаконной уличной торговлей вдоль улицы Нахчыванской, были предупреждены о предстоящих работах по благоустройству за месяц. Также было заявлено, что компенсация предоставлена не будет, поскольку торговцы действовали незаконно.

Экономист Зохраб Исмаил сообщил Радио "Азадлыг", что если киоски были установлены самими гражданами и у них сохранились квитанции об оплате коммунальных услуг, они могли бы обратиться в суд: «Если нет документов, то здесь нет и собственности. Однако есть вопрос упущенной выгоды, который эти граждане могли бы оспорить».

По словам Исмаила, эта ситуация отражает более серьезную проблему: в течение многих лет сотни тысяч домов и коммерческих объектов в Азербайджане не имели надлежащей документации. «Это связано с юридическими лазейками, бюрократическими проволочками и требованиями взяток».

Исмаил подчеркивает, что правила должны быть одинаковы для всех: «Конечно, уличная торговля не может быть разрешена везде. Но разрешение ее на одной стороне улицы и запрет на другой вызывает общественное недовольство».

Другой экономист Натиг Джафарли отмечает, что многие в Азербайджане не знают, куда обратиться, чтобы получить лицензию на уличную торговлю, и сколько она стоит. «Торговля ведется около «рынка на 8-ом километре» уже более 30 лет. Если это незаконно, то чем занимались соответствующие органы все это время? Почему они это разрешали? Если причина коррупция, то почему никто не был наказан? Какова ответственность этих органов? Похоже, государственные органы используют государственную власть, чтобы нарушать там права граждан».

Он считает, что в этой сфере должны действовать прозрачные правила с четкими определениями в законе: «Этот вопрос оставлен на усмотрение должностных лиц».