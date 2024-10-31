Очередная группа военных осуждена за пытки над сослуживцами в рамках «Тертерского дела»

Очередная группа военных осуждена за пытки над сослуживцами в рамках «Тертерского дела»

31 октября в Сумгайытском суде завершился очередной процесс по делу офицеров ВС Азербайджана, обвиняемых в пытках сослуживцев в рамках "Тертерского дела".

Приговором суда Фуад Агаев приговорен к 13 годам, Гурбан Джумшудов - к 10 годам, Фуад Ахундов - к 9 годам и 6 месяцам, Рамиль Ахмедов - к 9 годам и 6 месяцам, Джавид Агададашов - к 10 годам лишения свободы.

Один из осужденных был помощником бывшего командира корпуса Хикмета Гасанова.

Они признаны виновными в пытках над невинными военнослужащими, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий.

* В мае-июне 2017 года в Тертерском районе группа военнослужащих была незаконно задержана по обвинению в шпионаже на армян. В нарушение законодательства в следствии принимали участие офицеры Минобороны, которые привлекали к делу всех, кого считали нужным, не имея на то полномочий.

«Согласно официальной информации, в мае-июле 2017 года в войсковых частях 1-го и 2-го армейских корпусов были задержаны и подвергнуты бесчеловечному обращению и пыткам 452 человека. По нашим же подсчетам, речь идет о порядке 700 человек.

В результате, не менее 10 человек погибли под пытками.

Позже все они были оправданы, а утверждения высшего военного командования о шпионской сети оказались фикцией. Однако высшее военное командование так и не понесло за это наказания.