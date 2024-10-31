Количество осадков в ноябре будет выше нормы - прогноз

В ноябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме. В некоторых районах месячное количество осадков будет немного выше нормы. Об этом говорится в прогнозе на ноябрь, опубликованном Национальной гидрометеорологической службы в четверг.

В первые дни ноября погодные условия в стране будут относительно стабильными, преимущественно без осадков.

Среднемесячная температура в Баку и на Апшеронском полуострове составит +6+11°, что близко к климатической норме. Ночью будет +7+12°, днем +​​12+17°.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, а местами будет немного больше (норма 28-38 мм).