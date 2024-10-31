Запад навязывает себя в армяно-азербайджанском урегулировании – Лавров

Запад настырно навязывает услуги в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Запад не унимает деструктивную активность и в других частях Евразийского континента. На Южном Кавказе он настырно навязывает свои услуги в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений", – сказал Лавров.

Как отметил российский министр, сбежав из Афганистана после 20-летней оккупации, США и их союзники хотят вклиниться в хрупкий процесс стабилизации обстановки в этой стране. Они также изобретают предлоги для своего военного присутствия в странах Центральной Азии.