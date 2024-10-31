Бакинский аэропорт и Миграционная служба о подготовке к COP29

В период климатической конференции COP29 (11-22 ноября) в Баку ожидается ежедневный рост пассажиропотока до 25-27 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил в четверг директор бакинского международного аэропорта Теймур Гасанов.

На сегодня ежедневный пассажиропоток составляет 18-20 тысяч человек, поэтому привлечены волонтеры и дополнительный персонал, отметил он.

В свою очередь, Начальник управления международного сотрудничества Государственной миграционной службы Азербайджана Ульви Алиев сообщил, что проведен ряд мероприятий по упрощению регистрации гостей и повышению их осведомленности.

Так, срок регистрации по месту проживания участников COP29 продлен с 15 до 30 дней. Это касается иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих по визе COP29 или без визы, прошедших регистрацию в Секретариате ООН по изменению климата.