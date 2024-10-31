Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Великобритании ситуацию в армяно-азербайджанском урегулировании
В четверг в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госминистром Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути были обсуждены вопросы двусторонних отношений, ситуация в регионе и азербайджано-армянский мирный процесс. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией, особенно в области энергетики, образования, взаимных инвестиций и других областях.
Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о позиции Азербайджана по установлению устойчивого мира с Арменией. По его словам, в переговорном процессе по мирному соглашению «наблюдается серьезный прогресс, ведется работа по согласованию проекта в целом, однако территориальные претензии в Конституции Армении являются главным препятствием в этом процессе», - отмечено в сообщении.
В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, по производству солнечной энергии между SOCAR и BP, а также подготовка к СОP29.
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