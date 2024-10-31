Азербайджан оптимизирует миграционные процедуры в преддверии COP29

В то время как Азербайджан готовится принять 29-ю Конференцию сторон ООН по изменению климата (COP29), Государственная миграционная служба (ГМС) в партнерстве с Оргкомитетом COP29 и компанией-оператором COP29 в Азербайджане реализовала меры по упрощению миграционной регистрации, улучшению распространения информации и ускорению решения вопросов для прибывающих делегатов. Ульви Алиев, представитель ГМС, осветил эти усилия во время брифинга в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в рамках медиа-тура, организованного для демонстрации подготовки Азербайджана к этому мероприятию.

Алиев отметил, что в связи с COP29 Азербайджан введет особые льготы по правилам миграции. «Согласно соглашению между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) стандартный 15-дневный период регистрации для посетителей был продлен до 29 дней для участников COP29», — заявил он. Это положение специально нацелено на иностранцев и лиц без гражданства, зарегистрированных в рамках РКИК ООН, и позволяет им находиться в Азербайджане почти месяц с упрощенными процедурами въезда и выезда.

Продление распространяется как на держателей виз COP29, так и на тех, кто имеет право на безвизовый въезд, что подчеркивает приверженность Азербайджана обеспечению беспрепятственного пребывания участников. «Мы предприняли все необходимые технические и организационные шаги, чтобы гарантировать, что участники мероприятия, особенно те, кто прибывает без визы, не столкнутся с какими-либо препятствиями во время своего пребывания», — добавил Алиев.

Чтобы обеспечить делегатам хорошую информированность, полная информация о правилах миграции была распространена на официальных веб-сайтах COP29, партнерских организациях и источниках авиакомпаний. SMS также предоставила целевые ресурсы, включая колл-центры и пункты обслуживания, которые будут работать на полную мощность, чтобы справиться с повышенным спросом в период конференции.

Кроме того, 18 ноября совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) состоится панельная дискуссия высокого уровня, посвященная последствиям перемещения людей в результате изменения климата. Ожидается, что в ходе этой дискуссии будет подчеркнута роль Азербайджана в решении глобальных последствий миграции, связанной с изменением климата, в соответствии с более широкими целями COP29.