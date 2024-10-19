После банкротства на миллион манатов бизнесмены столкнулись с очередными финансовыми потерями

О том, насколько опасно начинать бизнес в Азербайджане

Спустя год после того, как два предпринимателя, совладельца торговой компании FB Company Анар Гарибов и Ага Алиев, проиграли в Бакинском апелляционном суде дело против торгового центра Azur, который разрушил их бизнес и нанес ущерб более чем в миллион манатов, им снова предстоит предстать перед судом и понести новые убытки. Согласно иску, владелица склада Разия Бабаева обратилась в Бинагадинский суд города Баку с требованием вынести решение о вывозе из ее помещения торгового оборудования, одежды, аксессуаров и других предметов, принадлежащих FB Company, с оплатой расходов на вывоз за счет компании. Несмотря на пятилетнее хранение оборудования и одежды компании на ее складе и ряд судебных заседаний, Р. Бабаева так и не заявила о своих правах. Гарибов и Алиев впервые узнали об этой предпринимательнице совсем недавно.

Судебная тяжба между FB Company и торговым центром Azur широко освещалась в статьях информационного агентства Turan.

Если коротко, Azur нарушил договор с FB Company, потребовав вывезти из торгового центра новую брендовую одежду, аксессуары и торговое оборудование на сумму более чем в миллион манатов. Гарибов и Алиев отказались, так как договор аренды торговой площади еще не истек. 26 декабря 2020 года руководство Azur, Фуад Рзаев и Бабек Бабаев, распорядились перевезти имущество в нежилое помещение в другом районе Баку, вдали от торгового центра. Со временем, без ведома владельцев, товары и оборудование отсырели, заржавели, покрылись плесенью и в них завелись черви. Чтобы предотвратить заражение, товары пришлось обрабатывать токсичными инсектицидами, опасными для здоровья. Продавать одежду или использовать оборудование в торговле стало невозможно.

Коммерческий суд Баку отклонил иск Azur о взыскании арендной платы за хранение имущества компании FB Company, поскольку вещи были вывезены и перемещены руководством торгового центра без уведомления Гарибова и Алиева.

Теперь двое бизнесменов, чей бизнес был разрушен и которые не получили компенсацию, несмотря на несколько судебных разбирательств, столкнулись с новым судебным решением, требующим от них оплатить расходы на удаление и утилизацию опасной одежды, аксессуаров и других предметов. Судебная экспертиза в 2023 году подтвердила, что нахождение рядом с этими предметами представляет опасность для здоровья.

Как сообщил агентству Turan А.Гарибов, содержимое склада было обработано ДДТ и его метаболитами. ДДТ — химикат, предназначенный для уничтожения насекомых, но опасный и для человека. В малых и средних дозах он вызывает отравление, а в больших — может вызвать рак или даже смерть.

Нужны специалисты, оборудование и средства, чтобы вывезти и как-то утилизировать испорченный и зараженный товар. Гарибов и Алиев финансово разорены, обанкротились владельцы торгового центра Рзаев и Бабаев. Есть риск, что ядовитые предметы могут быть выброшены в окружающую среду, так как их целевое использование уже невозможно, а средств на специализированную утилизацию у предпринимателей нет.

Гарибов считает, что этим новым неожиданным иском владельцы Azur Рзаев и Бабаев пытаются «добить» своего оппонента, используя «административный ресурс», который они успешно применяли в предыдущих судебных процессах, в том числе и помощь отца одного из владельцев, являющегося высокопоставленным государственным чиновником.

Адвокат Разии Бабаевой отказался отвечать на вопросы Turan.

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