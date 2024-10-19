Бахруз Самедов
Бахруз Самедов временно отозвал жалобу против прокуратуры
В Сабаильском районном суде Баку 18 октября состоялось рассмотрение жалобы молодого исследователя Бахруза Самедова на отсутствие результатов расследования в связи с оказанием на него после задержания физического давлении.
23 августа при избрании меры пресечения в отношении Самедова он пожаловался на на оказанине на него после задержания некоторого давления, сообщила журналистам адвокат Зибейда Садыгова. Сабаильский суд тогда принял решение передать эту информацию для проведения расследования в прокуратуру
«Но прошло около двух месяцев и никакого расследования проведено не было и мы в связи с бездействием прокуратуры подали жалобу в суд», - отметила адвокат.
Однако 18 октября в ходе судебного процесса Самедов и его адвокат решили временно отозвать жалобу, поскольку у прокуратуры пока нет итогового решения.
«Если, жалоба на давление Самедова не будет расследована и далее, то мы вновь обратимся в суд», - отметила Садыгова.
При этом, Самедов, когда его вводили в здание суда успел крикнуть журналистам и активистам на английском языке: «Поддержите мой голос на COP29».
* Ранее бабушка Самедова сообщила, что 21 августа в ходе обыска его квартиры были изъяты компьютеры, телефоны, дипломы и книги.
В тот же день Самедов был задержан по обвинению госизмене, а спустя два дня суд вынес решение о его аресте на срок 4 месяца.
ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями в западных СМИ аналитических изданиях критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.
Правозащитники признали Самедова политзаключенным.
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