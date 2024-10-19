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(19 часов назад)
На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

В воскресенье, 20 октября  в Баку и на Апшеронском полуострове в некоторых местах пройдут осадки. Ночью местами на Апшероне дождь будет усиливаться, есть вероятность грозы. Днем осадки постепенно прекратятся.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +11 +13°, днем  +14 +16°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.

По районам Азербайджана, в некоторых местах временами ожидаются дожди с грозами. В отдельных местностях осадки будут носить ливневой характер, есть вероятность града, в горах – снега. Днем осадки постепенно прекратятся, временами ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура ночью составит +9 +13°,  днем +14 +18°. В горах ночью ожидается от  -1°до  +4, днем  +4 +7°.

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