На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду
На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду
В воскресенье, 20 октября в Баку и на Апшеронском полуострове в некоторых местах пройдут осадки. Ночью местами на Апшероне дождь будет усиливаться, есть вероятность грозы. Днем осадки постепенно прекратятся.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит +11 +13°, днем +14 +16°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.
По районам Азербайджана, в некоторых местах временами ожидаются дожди с грозами. В отдельных местностях осадки будут носить ливневой характер, есть вероятность града, в горах – снега. Днем осадки постепенно прекратятся, временами ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура ночью составит +9 +13°, днем +14 +18°. В горах ночью ожидается от -1°до +4, днем +4 +7°.
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