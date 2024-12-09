Правила использования беспилотников в Азербайджане ставят страну в ряд недемократических стран

Во время съемок фильма Vətəndaş A в Лагиче потерпел крушение беспилотник, принадлежащий съемочной группе Общественного телевидения. Первоначально оператор фильма утверждал, что беспилотник был сбит азербайджанскими пограничниками. Однако позже продюсер опровергла это объяснение, заявив, что беспилотник столкнулся со скалой из-за ее ошибки.

Этот инцидент высветил насущную проблему ограничительного подхода Азербайджана к частным дронам, которые свободно продаются и используются за рубежом, но запрещены в Азербайджане. Во всем мире дроны широко используются журналистами, учеными, рекламодателями, предприятиями, медиками (для срочной доставки лекарств), розничными торговцами (для доставки товаров) и почтовыми службами. Однако в Азербайджане миниатюрная беспилотная авиация классифицируется как «гражданская продукция ограниченного использования», и ее импорт регулируется теми же строгими правилами, что и в отношении оружия, взрывчатых веществ, устройств для печати денег и космического оборудования.

Список стран, ограничивающих использование дронов, говорит о многом. В число стран, где импорт и использование дронов строго запрещены, входят Тунис, Египет, Венесуэла, Ватикан, Северная Корея, Нигерия, Саудовская Аравия, Никарагуа, Азербайджан, Бангладеш, Бруней и Бахрейн. В частности, в коммунистическом Китае дроны свободно продаются в магазинах и могут быть запущены частными лицами без одобрения государства.

В октябре 2023 года этот вопрос был поднят в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана депутатом Таиром Миркишили во время обсуждения законопроекта «Об авиации» на заседании комитета. Он указал, что беспилотники размером всего в несколько сантиметров могут представлять серьезную угрозу частной жизни, а в некоторых случаях и национальным интересам. Он отметил, что скоординированный полет нескольких небольших беспилотников может привести к сбитию самолета.

«В настоящее время импорт дронов требует получения множества разрешений, что зачастую существенно затягивает процесс. Мы не можем игнорировать современные технологии. Изучение, использование и распространение БПЛА имеет решающее значение для нашего будущего. Мы считаем, что регулирование импорта дронов в Азербайджане должно быть несколько упрощено. По моим данным, система выдачи разрешений на импорт дронов будет существенно упрощена с внедрением онлайн-инструментов. Однако это не означает ослабления контроля», — добавил он.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обещал заняться этим вопросом, но с тех пор никакого прогресса не было достигнуто. Для импорта, производства или эксплуатации дронов требуется одобрение пяти ведомств: Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Службы безопасности президента. После получения этих одобрений заявители должны обратиться в Агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта, а затем в Управление аэронавигации (Азераэронавигация) при AZAL.

«Эта бюрократия делает невозможным изучение, проектирование и использование дронов в стартапах, бизнесе и образовательных учреждениях, поскольку нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность», — сказал Осман Гюндуз, эксперт и президент НПО «Мультимедиа». «Во всем мире и в соседних странах дроны давно классифицируются по назначению, высоте полета и другим параметрам с надлежащими правилами регистрации», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан должен существенно упростить правила импорта и использования беспилотников. «Недавно были расширены полномочия Министерства цифрового развития и транспорта. Надеюсь, министерство возьмет этот вопрос под свой контроль и предложит альтернативные механизмы регулирования. Необходимо разработать цифровую платформу с электронной регистрацией и обозначенными бесполетными зонами для беспилотников», — заключил Гюндуз.