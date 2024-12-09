  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear10.20 C
  • Четверг, 12 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Азербайджанская таможня изъяла более 78 кг марихуаны, спрятанной в грузе яблок

Азербайджанская таможня изъяла более 78 кг марихуаны, спрятанной в грузе яблок

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанская таможня изъяла более 78 кг марихуаны, спрятанной в грузе яблок

Таможенные органы Азербайджана обнаружили более 78 килограммов марихуаны, спрятанной в транзитном грузе яблок, сообщили чиновники в понедельник.

Государственный Таможенный Комитет сообщил, что на таможенном пункте «Южная Астара» с использованием служебной собаки был досмотрен автомобиль, перевозивший яблоки из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Служебная собака отреагировала на четыре поддона в прицепе автомобиля, а при тщательном досмотре под грузом яблок было обнаружено 126 упаковок марихуаны общим весом 78,3 кг.

Незаконные наркотики были обнаружены в рамках мероприятий таможенного контроля, которые являются частью усилий по предотвращению контрабанды наркотиков через территориюи Азербайджана. Расследование продолжается.

Написать отзыв

Политика

Сирия близка как распаду, а карта Ближнего Востока пишется заново - беседа со Станиславом Тарасовым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей