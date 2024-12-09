Азербайджанская таможня изъяла более 78 кг марихуаны, спрятанной в грузе яблок
Азербайджанская таможня изъяла более 78 кг марихуаны, спрятанной в грузе яблок
Таможенные органы Азербайджана обнаружили более 78 килограммов марихуаны, спрятанной в транзитном грузе яблок, сообщили чиновники в понедельник.
Государственный Таможенный Комитет сообщил, что на таможенном пункте «Южная Астара» с использованием служебной собаки был досмотрен автомобиль, перевозивший яблоки из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Служебная собака отреагировала на четыре поддона в прицепе автомобиля, а при тщательном досмотре под грузом яблок было обнаружено 126 упаковок марихуаны общим весом 78,3 кг.
Незаконные наркотики были обнаружены в рамках мероприятий таможенного контроля, которые являются частью усилий по предотвращению контрабанды наркотиков через территориюи Азербайджана. Расследование продолжается.
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