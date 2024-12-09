  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear10.20 C
  • Четверг, 12 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Место падения вертолета

Место падения вертолета

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Число погибших в результате крушения вертолета в Турции возросло до шести

Число погибших в результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Испарта возросло до шести, сообщило в субботу Министерство национальной обороны.

Авария произошла во время тренировочного полета в Isparta Land Aviation School, когда два вертолета столкнулись в воздухе. В то время как один вертолет разбился, другой сумел благополучно приземлиться.

Губернатор Испарты Абдулла Эрин подтвердил, что одним из погибших был генерал-майор Иса Байдилли, командир Испартинской наземной авиационной школы.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Турции Яшару Гюлеру, выразив глубокую скорбь в связи с утратой. «Ваша скорбь — наша скорбь», — заявил Гасанов, вознеся молитвы и выразив поддержку семьям погибших солдат.

Разбившийся вертолет идентифицирован как модель UH-1, расследование инцидента продолжается.

Написать отзыв

Политика

Сирия близка как распаду, а карта Ближнего Востока пишется заново - беседа со Станиславом Тарасовым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей