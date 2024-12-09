Место падения вертолета
Число погибших в результате крушения вертолета в Турции возросло до шести
Число погибших в результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Испарта возросло до шести, сообщило в субботу Министерство национальной обороны.
Авария произошла во время тренировочного полета в Isparta Land Aviation School, когда два вертолета столкнулись в воздухе. В то время как один вертолет разбился, другой сумел благополучно приземлиться.
Губернатор Испарты Абдулла Эрин подтвердил, что одним из погибших был генерал-майор Иса Байдилли, командир Испартинской наземной авиационной школы.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Турции Яшару Гюлеру, выразив глубокую скорбь в связи с утратой. «Ваша скорбь — наша скорбь», — заявил Гасанов, вознеся молитвы и выразив поддержку семьям погибших солдат.
Разбившийся вертолет идентифицирован как модель UH-1, расследование инцидента продолжается.
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