Число погибших в результате крушения вертолета в Турции возросло до шести

Число погибших в результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Испарта возросло до шести, сообщило в субботу Министерство национальной обороны.

Авария произошла во время тренировочного полета в Isparta Land Aviation School, когда два вертолета столкнулись в воздухе. В то время как один вертолет разбился, другой сумел благополучно приземлиться.

Губернатор Испарты Абдулла Эрин подтвердил, что одним из погибших был генерал-майор Иса Байдилли, командир Испартинской наземной авиационной школы.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Турции Яшару Гюлеру, выразив глубокую скорбь в связи с утратой. «Ваша скорбь — наша скорбь», — заявил Гасанов, вознеся молитвы и выразив поддержку семьям погибших солдат.

Разбившийся вертолет идентифицирован как модель UH-1, расследование инцидента продолжается.