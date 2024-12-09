Азербайджан ускоряет интеграцию электронного правительства для улучшения государственных услуг
Азербайджан ускоряет интеграцию электронного правительства для улучшения государственных услуг
Правительство Азербайджана наметило существенные поправки к национальному законодательству в рамках своих усилий по цифровизации государственных услуг и оптимизации административных процессов в соответствии с Национальным планом действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы, сообщили официальные лица в понедельник.
Законодательное предложение, запланированное для обсуждения в парламентском комитете по труду и социальной политике, вносит изменения в ключевые законы, включая Трудовой кодекс, Миграционный кодекс и законы о здравоохранении, образовании и социальном обеспечении. Инициатива направлена на обеспечение более быстрой интеграции государственных информационных систем, сокращение бумажных процессов и расширение использования электронных государственных услуг.
Реформы соответствуют Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы , подчеркивая цифровизацию государственных услуг для повышения удобства и проактивного предоставления услуг. Меры позволят гражданам получать доступ к важнейшей документации, включая решения по социальному обеспечению, медицинские справки, записи об образовании и водительские права, через Информационную систему электронного правительства (EHIS).
Чиновники выделили несколько ожидаемых результатов:
- Сокращение расходов и времени для граждан за счет устранения необходимости личного посещения государственных учреждений.
- Равное юридическое признание электронных и бумажных документов при оказании услуг.
- Повышение эффективности государственных услуг и снижение зависимости от бумажной документации.
- Расширение интеграции между государственными органами, содействие обмену информацией в режиме реального времени и обеспечение возможности предоставления проактивных услуг.
- Минимизированы прямые контакты между должностными лицами и гражданами, что снижает возможности для коррупции.
Используя платформу EHIS, Азербайджан стремится повысить удовлетворенность граждан и модернизировать свою систему государственного управления, продвигая свои цели по созданию прозрачного и эффективного правительства.
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