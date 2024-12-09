Азербайджан ускоряет интеграцию электронного правительства для улучшения государственных услуг

Правительство Азербайджана наметило существенные поправки к национальному законодательству в рамках своих усилий по цифровизации государственных услуг и оптимизации административных процессов в соответствии с Национальным планом действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы, сообщили официальные лица в понедельник.

Законодательное предложение, запланированное для обсуждения в парламентском комитете по труду и социальной политике, вносит изменения в ключевые законы, включая Трудовой кодекс, Миграционный кодекс и законы о здравоохранении, образовании и социальном обеспечении. Инициатива направлена ​​на обеспечение более быстрой интеграции государственных информационных систем, сокращение бумажных процессов и расширение использования электронных государственных услуг.

Реформы соответствуют Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы , подчеркивая цифровизацию государственных услуг для повышения удобства и проактивного предоставления услуг. Меры позволят гражданам получать доступ к важнейшей документации, включая решения по социальному обеспечению, медицинские справки, записи об образовании и водительские права, через Информационную систему электронного правительства (EHIS).

Чиновники выделили несколько ожидаемых результатов:

Сокращение расходов и времени для граждан за счет устранения необходимости личного посещения государственных учреждений.

Равное юридическое признание электронных и бумажных документов при оказании услуг.

Повышение эффективности государственных услуг и снижение зависимости от бумажной документации.

Расширение интеграции между государственными органами, содействие обмену информацией в режиме реального времени и обеспечение возможности предоставления проактивных услуг.

Минимизированы прямые контакты между должностными лицами и гражданами, что снижает возможности для коррупции.

Используя платформу EHIS, Азербайджан стремится повысить удовлетворенность граждан и модернизировать свою систему государственного управления, продвигая свои цели по созданию прозрачного и эффективного правительства.