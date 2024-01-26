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(1 час назад)
Правозащитник заявил об исчезновении блогера Арзу Саядоглу

Правозащитник заявил об исчезновении блогера Арзу Саядоглу

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Правозащитник заявил об исчезновении блогера Арзу Саядоглу

Несколько дней назад исчез блогер Арзу Саядоглу, его семья уже третий день не может связаться с ним и прояснить его судьбу. Об этом заявил правозащитник Руфат Сафаров.

По его словам, блогер пропал после выступления в эфире YouTube канала Azad soz, где он  раскритиковал власти и призвал людей  «не молчать» и участвовать в мирных протестах.

«После этого Саядоглу исчез. Вот уже третий день, близкие не могут связаться с ним», - сказал правозащитник.

Блогер  руководил YouTube-каналом “Arzu Sayadoğlu” и часто критиковал власти за политическую ситуацию в стране и чиновничий произвол.

Получить комментарии в МВД и других правоохранительных органах не удалось.

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