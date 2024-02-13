Предотвращена попытка обмана со стороны авиационных структур РФ

Агентство гражданской авиации (АГА) при Министерстве высоких технологий, связи и транспорта Азербайджана назвало распространившиеся в прессе утверждения о том, что российской авиакомпании "Уральские авиалинии" не выдано разрешение на полет по маршруту Москва-Баку "без объяснения", не соответствующим действительности и "вводящим в заблуждение". На вопрос агентства Turan о причине невылета самолета в Баку из московского аэропорта "Жуковский" в АГА ответили: 23 января 2024 года из "Уральских авиалиний" поступил запрос на полет в Баку из порта "Жуковский". АГА не выдал ответ ("ни положительного, ни отрицательного"), запрос рассматривается.

В АГА также сообщили о том, что продажа билетов на рейс Баку (аэропорт Heydər Əliyev) - Москва ("Жуковский") проводилась без разрешения со стороны Азербайджана и авиационных структур РФ. В "Уральских авиалиниях" осведомлены о правилах и сроках ответа на запрос о полетах в Азербайджан, так как получали разрешение месяц тому назад на полеты в Баку из Екатеринбурга, и согласовали процедуру заблаговременной выдачи разрешения на полеты из Самары (slot).

АГА указывает на необоснованность утверждений прессы о выдаче разрешения на полеты в Баку из аэропорта "Жуковский" и неудобствах пассажиров по вине Баку от того, что они не смогли прилететь в Азербайджан.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" распространила сообщение о том, что «рейс не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения, несмотря на то что у «Уральских авиалиний» есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. "Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили. Причин для отказа нет, так как «Уральские авиалинии» — назначенный перевозчик, обладающий всеми правами и не имеющий никаких ограничений для осуществления перевозок. Авиакомпания выполняет рейсы в Баку из Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

В другой информации из российских СМИ сообщалось о том, что первый рейс в Баку должен был состояться 8 февраля. Как пишет телеграм-канал Baza, из-за того что самолет не вылетел из Москвы, пассажиры более суток не могли вылететь из Баку в российскую столицу обратным рейсом. Его отложили на неопределенный срок без объяснения причин, в авиакомпании не объясняли ситуацию, пишет канал. На горячей линии пассажирам советовали сделать возврат билетов.

Рейсы из Жуковского в Баку приостановила авиакомпания «Уральские авиалинии» до 17 февраля, - сообщила 9 февраля пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В авиакомпании добавляют о том, что переговоры с Баку продолжаются.

Собирая информацию об этом инциденте, Turan обнаружил другие случаи невыдачи "Уральским авиалиниям" разрешений на совершение пассажирских рейсов из московского аэропорта "Жуковский" в столицы нескольких стран. В прошлые годы разногласия между авиавластями РФ и зарубежных стран возникали из-за статуса "Жуковского". Несмотря на близкое расположение к Москве, РФ относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов на международных рейсах (в отличие от аэропортов Московского авиаузла — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", где такое ограничение действует). С этим в разное время не соглашались власти Грузии, Франции, Таджикистана, Израиля и Италии, которые настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов через "Жуковский". Несколько раз споры доходили до частичного ограничения авиасообщения между странами.

Летчик гражданской авиации на пенсии Фазил Мамедов объяснил для Turan, что полеты между странами должны быть паритетными, то есть количество рейсов между странами должно быть одинаковым. Это значит, что если (к примеру, цифры произвольные - Ред.) российские авиакомпании желают в месяц летать в Азербайджан 45 раз, то они должны допустить такое же количество полетов наших компаний в РФ.

"Другое дело, что мы не имеем возможности делать такое же количество рейсов, а имеем возможность летать в РФ 30 раз в месяц. Тогда заключается договор, и часть прибыли с непаритетных 15 рейсов российская авиакомпания платят компании AZAL".

Фазил Мамедов допускает, что Запад желает минимизировать отношения нашей страны с Россией и может через такие структуры как международная организация авиасообщения ИКАО «рекомендовать» ограничить сношение. Поводом для запрета полетов с аэропорта "Жуковский" может быть то, что он относительно недавно был военным портом, и поэтому, возможно, не получил международную сертификацию, что и послужило поводом не разрешать прилеты из данного аэропорта.

"Так как сегодня Азербайджан имеет неплохую инфраструктуру гражданской авиации, владеет большим количеством пассажирских самолетов, а еще больше грузовых, и мы летаем по всему миру, поэтому мы зависимы от других стран, которые могут нам «скрутить руки», запретив летать в Россию. Чем мы «богаче» тем больше зависимы", - добавил эксперт.

В специализированной прессе России обсуждается вероятность умышленного назначения государственной авиационной структуры РФ полетов из аэропорта "Жуковский", так как этот порт имеет региональный, а не международный статус, что позволяет обходить принцип паритетности, под который подпадают другие российские международные аэропорты.