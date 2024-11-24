Депутат Европарламента Майкл Блосс вручает на климатической конференции COP29 профессору Губаду Ибадоглу приглашение Председателя Европейского парламента Роберты Метсола для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года.
Председатель Европейского парламента пригласила Губада Ибадоглу на церемонию вручения премии имени Сахарова
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола пригласила азербайджанского экономиста и политзаключенного профессора Губада Ибадоглу в Страсбург для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года. Приглашение, переданное депутатом Европарламента Майклом Блоссом на климатической конференции COP29, поступило в то время, когда Ибадоглу остается под домашним арестом и ему запрещено покидать Азербайджан.
В письме Ибадоглу Метсола похвалил его вклад в права человека и демократию, заявив: «Для меня большая честь сообщить, что вы вошли в число финалистов премии имени Сахарова «За свободу мысли». Премия, которая присуждается отдельным лицам и группам, отстаивающим права человека, в этом году была вручена Марии Корине Мачадо, лидеру Демократических сил Венесуэлы, и Эдмундо Гонсалесу Уррутии, избранному президенту страны.
Церемония должна состояться 18 декабря во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Приглашение также включало организацию поездки и медицинского обслуживания Ибадоглу, а Европейский парламент предложил покрыть все сопутствующие расходы.
Несмотря на признание, Ибадоглу по-прежнему не может присутствовать из-за запрета на поездки, наложенного в рамках условий его домашнего ареста. Его задержание вызвало международную критику, а правозащитные группы и Европейский союз назвали выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
Ибадоглу, ученый и видный оппозиционер, в последние годы подвергался все более пристальному вниманию за свою критику правительства Азербайджана. Его дело стало центральным моментом в более широких дискуссиях о правах человека и политических свободах в стране.
Ожидается, что церемония вручения премии имени Сахарова в Европейском парламенте осветит борьбу таких людей, как Ибадоглу, которые отстаивают права человека в условиях репрессивных режимов. Письмо Метсолы завершается надеждами на возможное освобождение Ибадоглу и возможностью личной встречи, что подчеркивает приверженность Европы поддержке тех, кто сталкивается с репрессиями.
Международные наблюдатели продолжают призывать Азербайджан снять ограничения с Ибадоглу, позволив ему принять участие в церемонии и получить доступ к медицинской помощи за рубежом. На данный момент ученый остается под стражей, его случай является суровым напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются правозащитники во всем мире.
Общество
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