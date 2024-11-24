Председатель Европейского парламента пригласила Губада Ибадоглу на церемонию вручения премии имени Сахарова

Депутат Европарламента Майкл Блосс вручает на климатической конференции COP29 профессору Губаду Ибадоглу приглашение Председателя Европейского парламента Роберты Метсола для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола пригласила азербайджанского экономиста и политзаключенного профессора Губада Ибадоглу в Страсбург для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года. Приглашение, переданное депутатом Европарламента Майклом Блоссом на климатической конференции COP29, поступило в то время, когда Ибадоглу остается под домашним арестом и ему запрещено покидать Азербайджан.

В письме Ибадоглу Метсола похвалил его вклад в права человека и демократию, заявив: «Для меня большая честь сообщить, что вы вошли в число финалистов премии имени Сахарова «За свободу мысли». Премия, которая присуждается отдельным лицам и группам, отстаивающим права человека, в этом году была вручена Марии Корине Мачадо, лидеру Демократических сил Венесуэлы, и Эдмундо Гонсалесу Уррутии, избранному президенту страны.

Церемония должна состояться 18 декабря во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Приглашение также включало организацию поездки и медицинского обслуживания Ибадоглу, а Европейский парламент предложил покрыть все сопутствующие расходы.

Несмотря на признание, Ибадоглу по-прежнему не может присутствовать из-за запрета на поездки, наложенного в рамках условий его домашнего ареста. Его задержание вызвало международную критику, а правозащитные группы и Европейский союз назвали выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Ибадоглу, ученый и видный оппозиционер, в последние годы подвергался все более пристальному вниманию за свою критику правительства Азербайджана. Его дело стало центральным моментом в более широких дискуссиях о правах человека и политических свободах в стране.

Ожидается, что церемония вручения премии имени Сахарова в Европейском парламенте осветит борьбу таких людей, как Ибадоглу, которые отстаивают права человека в условиях репрессивных режимов. Письмо Метсолы завершается надеждами на возможное освобождение Ибадоглу и возможностью личной встречи, что подчеркивает приверженность Европы поддержке тех, кто сталкивается с репрессиями.

Международные наблюдатели продолжают призывать Азербайджан снять ограничения с Ибадоглу, позволив ему принять участие в церемонии и получить доступ к медицинской помощи за рубежом. На данный момент ученый остается под стражей, его случай является суровым напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются правозащитники во всем мире.