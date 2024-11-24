В Баку завершилась конференция COP29, оставив после себя шлейф противоречий и критики, а известный историк Джамиль Гасанлы охарактеризовал это событие как яркое отражение проблем управления в Азербайджане при президенте Ильхаме Алиеве. Гасанлы, ярый критик администрации, назвал COP29 дорогостоящим зрелищем, которое выявило системные сбои и усилило международное внимание к политическим и экономическим структурам Азербайджана.

В своей критике на фейсбук Гасанли поставил под сомнение целесообразность проведения конференции, учитывая острые социально-экономические проблемы Азербайджана. «Миллиарды, потраченные на COP29, могли бы удовлетворить неотложные потребности страны, где детские пособия были приостановлены на 18 лет, заработная плата отстает от соседних стран, а эксплуатация окружающей среды остается безудержной», — отметил он.

Гасанли подчеркнул иронию ситуации, когда страна со значительными запасами нефти и газа выделяет огромные ресурсы на глобальный климатический форум, одновременно борясь с бедностью и политическими заключенными, число которых оценивается в 319 человек. «Это было не просто климатическое событие; оно стало вопиющим проявлением приоритетов режима и его оторванности от населения», — сказал он.

COP29 была омрачена отсутствием высокопоставленных лидеров из крупных стран, включая США, Германию и Францию, что Гасанли объяснил растущим международным недовольством ситуацией с правами человека в Азербайджане. Публикация отчетов, таких как «Проект Атлас», в которых подробно описывается предполагаемая коррупция в ближайшем окружении Алиева, подлила масла в огонь.

« Это, в сочетании с неспособностью режима обеспечить прозрачность, вероятно, удержало от участия в мероприятии таких ключевых фигур, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», — отметил Гасанли.

Гасанли также указал на противоречия в проведении климатически-ориентированного мероприятия в стране, сильно зависящей от ископаемого топлива. «Целью COP является снижение зависимости от ископаемого топлива, но для Азербайджана, бюджет которого зависит от доходов от нефти и газа, это остается рискованным предложением», - сказал он.

Он раскритиковал это событие как упущенную возможность для существенного прогресса, сославшись на финансовые недостатки в глобальных климатических обязательствах. «Целью было выделение 1,3 триллиона долларов в год для развивающихся стран, однако было получено только 300 миллиардов долларов, что подчеркивает отсутствие доверия и сплоченности, усугубленное подходом Азербайджана», — сказал он.

Внутри страны, утверждал Гасанли, событие не вызвало позитивного резонанса, вместо этого обнажив системные проблемы. Он отверг официальные заявления об экономическом успехе, такие как уровень безработицы и бедности в 5,4% и 5,2% соответственно, назвав их «сфабрикованными нарративами».

«Эти цифры не отражают реальности общества, борющегося с широкомасштабной безработицей, особенно в сельской местности, где уровень бедности превышает 50%», — заявил Гасанли.

Подводя итоги, Гасанли охарактеризовал COP29 как символ более широких проблем управления в Азербайджане. «Это было не столько о климатической дипломатии, сколько о попытке замаскировать клептократическую систему зеленым», — сказал он.

Он предупредил, что последствия могут выйти за рамки мероприятия, обострив отношения Азербайджана с союзниками, включая Турцию, и оставив после себя наследие упущенных возможностей. «COP29 не стала дипломатической вехой, как она стремилась быть; вместо этого она подчеркнула настоятельную необходимость подлинной реформы», — заключил Гасанли.