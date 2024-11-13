Times Higher Education (THE), ведущая международная организация с аудиторией в 60 миллионов человек и входящая в сотню крупнейших сетей мира в области образования и оценки навыков, опубликовала всеобъемлющую статью под названием «Призывы к освобождению азербайджанского ученого в преддверии климатического саммита». THE, известная своим ежегодным рейтингом мировых университетов, отмечает, что, хотя крупный производитель ископаемого топлива проводит встречу мировых лидеров, он расправляется с инакомыслящими. Правозащитные организации призывают правительство Азербайджана, принимающее климатическую конференцию COP29, освободить ученого, задержанного после критики политики в области ископаемого топлива.

Кубад Ибадоглу, старший научный сотрудник Лондонской школы экономики (LSE), был задержан властями Азербайджана во время ответного визита в страну в июле 2023 года. В то время как мировые лидеры собираются в Баку на климатический саммит ООН, Amnesty International призывает власти освободить гражданина Азербайджана, который находится в заключении уже более года по тому, что правозащитная организация называет «сфабрикованными обвинениями». В заявлении группы говорится: «Его тюремное заключение является очевидным актом возмездия за его политическую и гражданскую деятельность».

Доктор Ибадоглу ранее публиковал статьи, критикующие политику правительства Азербайджана в нефтегазовой сфере и подробно описывающие коррупцию в секторе. Члены британского парламента призвали правительство Вестминстера поднять его дело на саммите, ссылаясь на его ухудшающееся здоровье, включая диабет и гипертонию.

Отвечая на обеспокоенность, высказанную в парламенте в октябре, представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) заявил, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Азербайджана и призвал правительство разрешить доктору Ибадоглу выехать за границу для медицинского обследования и лечения. Однако правительство не взяло на себя обязательство поднять этот вопрос в КС.

«Мы продолжим использовать наши дипломатические каналы, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу защиты свобод и прав человека в Азербайджане», — добавил представитель FCDO.

THE сообщает, что Азербайджан входит в число нижних 10-20 процентов в Индексе академической свободы 2024 года, наряду с такими странами, как Афганистан и Венесуэла. По данным Human Rights Watch, репрессии правительства в отношении «инакомыслящих» «усилились» за последние два года.

Другие ученые, в том числе политолог Бахруз Самедов, задержанный по обвинению в государственной измене после критики правительства в августе 2024 года, также остаются в заключении.

С момента объявления Азербайджан местом проведения КС этого года богатая нефтью и газом страна подверглась пристальному вниманию из-за своих планов по расширению добычи ископаемого топлива в течение следующего десятилетия, несмотря на ее вклад в изменение климата.

Лидеры использовали саммит для защиты своих достижений. Выступая на конференции, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ископаемое топливо «даром Бога».

В интервью The Daily Telegraph дочь доктора Ибадоглу, Жале Байрамова, сказала: «Я ожидаю, что британское правительство не позволит моему отцу, профессору Лондонской школы экономики, который два года обучал британских граждан, оставаться в заключении в опасных для жизни условиях».

Для контекста, THE считается одной из самых авторитетных международных организаций по рейтингу мировых университетов. В рейтинге THE 2025 года, включающем университеты из 155 стран, в категории 1500+ представлены только два азербайджанских вуза — Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Бакинский государственный университет. Одним из целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, подписанной Президентом Азербайджана 22 июля 2022 года, является увеличение числа азербайджанских университетов, представленных в топ-800 мира, до трех к 2026 году.

Однако достижение этой цели маловероятно, учитывая существующие в стране ограничения академических свобод.