ICDR и Forum 2000 бьют тревогу в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане

Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд «Форум 2000» опубликовали совместное заявление в котором, выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в Азербайджане репрессий против гражданского общества. В частности в в заявлении говорится об усилении репрессий в отношении адвокатов, журналистов, активистов и правозащитников, отображена суровая картина страны в которой, подавляется инакомыслие.

По данным ICDR, Азербайджан прибегает к фабрикации обвинений, произвольным задержаниям и судебным преследованиям, что парализует гражданское общество. По оценкам коалиции в Азербайджане имеется свыше 300 политических заключенных, многие из которых содержатся в тяжелых условиях, подвергаясь в том числе жестокому обращению и насилию.

Среди преследуемых, такие известные люди как Анар Мамедли, Бахруз Самедов, Акиф Гурбанов и Губад Ибадоглу. Несмотря на усиливающуюся критику Совета Европы и Организации Объединенных Наций, Азербайджан не прислушивается к призывам провести реформы.

ICDR выступил с заявлением в преддверии саммита COP29 в Баку, мероприятия, которое правительство Азербайджана использует с целью сформировать представление о достижению ею стабильности и прогресса. «Хотя правительство демонстрирует свою приверженность глобальным действиям по борьбе с изменением климата, оно не выполняет свои международные обязательства в области прав человека», — отметили группы.

ICDR и Forum 2000 требуют безоговорочного освобождения всех политических заключенных, призывая власти Азербайджана привести внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами в области прав человека и в полной мере сотрудничать с мониторинговыми механизмами ООН и Совета Европы.

Группы также призвали международное сообщество, включая ЕС и США, использовать обсуждения COP29 как возможность повышения осведомленности о нарушениях прав человека в Азербайджане. Они призвали делегатов публично выступить за освобождение политических заключенных и осудить продолжающееся подавление голосов оппозиции.