Армения и Азербайджан: время заключить стратегическую сделку, призывает Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал неожиданное заявление на правительственном часе, подчеркнув необходимость заключения стратегической сделки с Азербайджаном. По его словам, будущее мирное сосуществование двух стран должно быть гарантировано на столетие вперед, и обсуждение этого вопроса является самым важным и основополагающим для обеих сторон.

«Я считаю, что для долгосрочного мирного существования Армения и Азербайджан нуждаются не просто в мирном договоре или прочих соглашениях, но в стратегической сделке», — заявил Пашинян. Он указал, что необходимо четко определить, «в рамках каких формул мы планируем жить в качестве независимых государств, соседствующих друг с другом в ближайшие 100 лет».

Пашинян также намекнул на свою концепцию будущих отношений, опирающуюся на так называемую «реальную Армению». Хотя конкретные детали остаются нераскрытыми, заявления премьера свидетельствуют о его стремлении к радикальному пересмотру дипломатического подхода, возможно, предполагающему более прагматичное видение будущих отношений с Азербайджаном.

В понедельник Армения передала Азербайджану свои предложения по двум оставшимся статьям мирного договора. Это стало шагом к завершению многомесячных переговоров, в ходе которых стороны пытались достичь консенсуса по ключевым вопросам, включая территориальные претензии и условия демаркации границ.

Заявление Пашиняна прозвучало после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита БРИКС в Казани. Премьер-министр Армении выразил удовлетворенность результатами беседы, отметив, что диалог прошел в конструктивной атмосфере. В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что стороны планируют вернуться к обсуждению мирного договора в декабре, после того как Баку завершит подготовку к участию в международной климатической конференции COP29.

5 ноября Армения получила ответные предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора — уже 11-й редакции документа. Это подчеркивает сложность переговоров и количество компромиссов, которые уже обсуждались сторонами. Пашинян и Алиев не раз заявляли о своей готовности достичь исторического соглашения, но реальность подсказывает, что путь к этому будет непростым.

Слова Пашиняна о необходимости стратегической сделки заставляют задуматься о возможном изменении традиционного дипломатического курса. Призыв к стратегической сделке, а не просто к мирному соглашению, отражает осознание того, что старые методы урегулирования конфликта не привели к долгосрочному решению.

Этот новый подход может быть призван создать устойчивую основу для мирных отношений, учитывая сложную историю вражды и напряженности. Однако, несмотря на положительные сигналы со стороны лидеров, остаются серьезные вопросы, требующие ответов: каким будет реальное содержание этой стратегической сделки? И смогут ли Баку и Ереван преодолеть историческую недоверчивость, чтобы заложить фундамент для мирного сосуществования на десятилетия вперед?

Переговоры в декабре станут ключевым тестом для обоих лидеров.