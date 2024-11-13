COP29: 1,3 трлн долларов США

Новый проект соглашения о финансировании климатических программ, представленный на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), предлагает выделять не менее 1,3 трлн долларов США (1,23 трлн евро) ежегодно на меры по защите климата и адаптации к последствиям изменения климата, согласно 34-страничному документу, опубликованному в среду. Проект, разработанный с участием развивающихся стран, направлен на удовлетворение потребностей беднейших стран мира, хотя несколько спорных вопросов остаются нерешенными, сообщает AFP.

Проект соглашения отдает приоритет финансовой поддержке наименее экономически развитых стран — в основном африканских стран, — которые стремятся получить не менее 220 миллиардов долларов в год. Малые островные государства, борющиеся с повышением уровня моря, добиваются 39 миллиардов долларов для устранения уязвимостей, связанных с климатом.

Первоначальный проект, подготовленный Египтом и Австралией, 12 ноября вызвал резкую негативную реакцию со стороны развивающихся стран. Критики утверждали, что документ защищает интересы богатых промышленно развитых стран и не учитывает в полной мере потребности уязвимых экономик.

В ответ на это новое предложение излагает три варианта мобилизации финансовых ресурсов. Первый вариант, поддерживаемый развивающимися странами, призывает к тому, чтобы климатическое финансирование финансировалось исключительно промышленно развитыми странами. Второй вариант, поддерживаемый богатыми государствами, предполагает расширение пула стран-доноров за счет включения богатых развивающихся экономик, таких как Китай. Третий, компромиссный вариант предлагает сбалансированный подход, но пока не устраняет разногласия между сторонами.

Делегаты COP29 теперь примут участие в интенсивных переговорах по завершению соглашения, при этом ожидается, что обсуждения продолжатся до 22 ноября. Ожидается, что результат станет важным шагом в согласовании глобальных финансовых потоков с целями по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему.