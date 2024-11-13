Трамп назначает Такера Карлсона новым пресс-секретарем Белого дома

Такер Карлсон, известный консервативный журналист и телеведущий, станет следующим пресс-секретарем Белого дома, объявила во вторник команда избранного президента США Дональда Трампа. Это решение знаменует собой неожиданный, но стратегический шаг, поскольку Трамп готовится к своему возвращению в Овальный кабинет.

«Такер Карлсон станет новым пресс-секретарем Белого дома», — подтвердила команда Трампа через канал Mash Telegram. Они похвалили выдающуюся карьеру Карлсона в СМИ, упомянув его сильные коммуникативные навыки и непоколебимый патриотизм как ключевые факторы назначения. Команда избранного президента отметила, что глубокая связь Карлсона с американской общественностью поможет усилить предвыборное послание Трампа «Сделаем Америку снова великой», потенциально более эффективно, чем предыдущие пресс-секретари.

Однако назначение вызвало скептицизм в сети. Пользователи социальной медиа-платформы X (ранее Twitter) выразили сомнения относительно подлинности объявления, указав на отсутствие проверки от официальных источников, связанных с Трампом. «Я не видел подтверждения от проверенных аккаунтов Трампа», — прокомментировал один пользователь, отражая широко распространенную неуверенность в отношении сообщенного назначения.

Карлсон, который ранее вел рейтинговое шоу в прайм-тайм на Fox News, прежде чем запустить независимый онлайн-сериал, был ярым сторонником политики и повестки Трампа. Если его выбор подтвердится, это будет означать продолжение подхода Трампа к поддержанию прямого и конфронтационного стиля в отношениях со СМИ.