Профсоюзный активист Айхан Исрафилов заявил в суде о физическом давлении

Профсоюзный активист Айхан Исрафилов 16 января на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям отверг предъявленное ему обвинение в наркотика[.

Он заявил, что после задержания был вынужден был дать признательные показания в Наримановском районном управлении полиции под физическим давлением. Ему также угрожли обыском в доме и привлечением к ответственности других членов семьи.

Он также показал, что когда его привели в полицию, ему заявили, что указание на арест поступило «сверху» и он должен признаться в наркотиках. Исрафилов связал уголовное дело против него с профсоюзной деятельностью.

Судья Фахри Мамедов принял решение направить запросы о предполагаемом психологическом и физическом давлении на активиста в следственный орган и прокуратуру и назначил следующее заседание на 30 января.

* Член правления Конфедерации независимых профсоюзов Айхан Исрафилов был арестован в августе 2023 г. Он был обвинен по статье 234.1-1 УК (хранение и распространение наркотиков). Исрафилов категорически отвергает обвинение и связывает арест со своей общественной деятельностью, что выражалось в защите прав работников курьерской службы.