В среду ожидается сильный ветер
В среду ожидается сильный ветер
В среду 17 января в течение всего дня в Баку ожидается сильный северо-западный ветер, порывами до 23-28 м/с. В некоторых местах Апшеронского полуострова порывы ветра достигнут 30-32 м/с, говорится в оповещении Национальной гидрометеорологической службы.
По районам страны также ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с. В некоторых восточных районах ветер будет усиливаться до 23-28 м/с.
Вечером 17 января в основном в Гянджа-Газахской и Балакен-Шекинской зонах пойдет снег.
Общество
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