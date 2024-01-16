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(1 час назад)
В среду ожидается сильный ветер

В среду ожидается сильный ветер

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В среду ожидается сильный ветер

В среду 17 января в течение всего дня  в Баку ожидается сильный  северо-западный ветер, порывами до  23-28 м/с. В некоторых местах Апшеронского полуострова порывы ветра достигнут 30-32 м/с, говорится в оповещении Национальной гидрометеорологической службы.

По районам страны также ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с. В некоторых восточных районах ветер будет усиливаться до 23-28 м/с.

Вечером 17 января в основном в Гянджа-Газахской и  Балакен-Шекинской зонах пойдет снег.

 

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