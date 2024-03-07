В Баку полиция провела рейд в ToplumTV.
Прогнозировалось, что очередь дойдет до Toplum TV
6 марта в офисах интернет-телевидения "Топлум" и III Республиканской платформы были проведены обыски, при этом несколько сотрудников были задержаны по подозрению в контрабанде. Эти действия вызвали тревогу у правозащитников и наблюдателей за СМИ, которые рассматривают их как часть более широкой схемы подавления инакомыслящих в стране.
Задержание журналистов и опечатывание офисов СМИ без конкретных доказательств или правовой основы вызвали широкое осуждение. Депутат Агиль Аббас в беседе с Turan подчеркнул важность надлежащей правовой процедуры и предостерег от произвольного закрытия средств массовой информации, призвав провести справедливое расследование, прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия.
Руфат Сафаров, соучредитель правозащитной организации "Линия защиты", в комментарии для Радио Азадлыг выразил обеспокоенность по поводу нападок на общественное телевидение, подчеркнув его важнейшую роль в предоставлении платформы для выражения мнений оппозиции. Он рассматривает нынешнее уголовное дело как тонко завуалированную попытку заставить замолчать критически настроенные СМИ и подавить инициативы гражданского общества, такие как III Республиканская платформа.
Репрессии происходят на фоне растущего давления на независимые СМИ в Азербайджане. С конца 2023 года по меньшей мере 10 журналистов, включая видных деятелей "АбзасМедиа", были задержаны и арестованы по обвинению в контрабанде. Однако многие в журналистском сообществе рассматривают эти аресты как политически мотивированные попытки запугать и заставить замолчать несогласных.
Использование расплывчатых юридических обвинений, таких как контрабанда, против журналистов отражает тревожную тенденцию превращения правовой системы в оружие для подавления свободы выражения мнений. Суровость возможных наказаний по статье 206.3.2 Уголовного кодекса подчеркивает риски, с которыми сталкиваются журналисты, осмеливающиеся оспаривать статус-кво.
Общество
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- 8 март 2024, 00:37
ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.
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- 7 март 2024, 15:58
Новая платформа облегчит деятельность компаний в вопросах организации, управления и контроля выездных работ, а также ускорит процессы цифровизации Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет решение «Управление мобильной командой», призванное сделать деловое общение более удобным. Эта платформа предоставляет инновационные инструменты, позволяющие предприятиям оптимизировать операции на местах, наладить взаимодействие в команде, повысить продуктивность бизнеса и общий уровень удовлетворенности клиентов.
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- 7 март 2024, 15:00
В пятницу 8 марта в Бак и на Апшероне будет переменчивая погода, утром и вечером возможны осадки. Ветер северо-паданый, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6, днем будет +6+10 градусов.
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