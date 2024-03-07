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(7 часов назад)
В Баку полиция провела рейд в ToplumTV.

В Баку полиция провела рейд в ToplumTV.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прогнозировалось, что очередь дойдет до Toplum TV

6 марта в офисах интернет-телевидения "Топлум" и III Республиканской платформы были проведены обыски, при этом несколько сотрудников были задержаны по подозрению в контрабанде. Эти действия вызвали тревогу у правозащитников и наблюдателей за СМИ, которые рассматривают их как часть более широкой схемы подавления инакомыслящих в стране.

Задержание журналистов и опечатывание офисов СМИ без конкретных доказательств или правовой основы вызвали широкое осуждение. Депутат Агиль Аббас в беседе с Turan подчеркнул важность надлежащей правовой процедуры и предостерег от произвольного закрытия средств массовой информации, призвав провести справедливое расследование, прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия.

Руфат Сафаров, соучредитель правозащитной организации "Линия защиты",  в комментарии  для Радио Азадлыг выразил обеспокоенность по поводу нападок на общественное телевидение, подчеркнув его важнейшую роль в предоставлении платформы для выражения мнений оппозиции. Он рассматривает нынешнее уголовное дело как тонко завуалированную попытку заставить замолчать критически настроенные СМИ и подавить инициативы гражданского общества, такие как III Республиканская платформа.

Репрессии происходят на фоне растущего давления на независимые СМИ в Азербайджане. С конца 2023 года по меньшей мере 10 журналистов, включая видных деятелей "АбзасМедиа", были задержаны и арестованы по обвинению в контрабанде. Однако многие в журналистском сообществе рассматривают эти аресты как политически мотивированные попытки запугать и заставить замолчать несогласных.

Использование расплывчатых юридических обвинений, таких как контрабанда, против журналистов отражает тревожную тенденцию превращения правовой системы в оружие для подавления свободы выражения мнений. Суровость возможных наказаний по статье 206.3.2 Уголовного кодекса подчеркивает риски, с которыми сталкиваются журналисты, осмеливающиеся оспаривать статус-кво.

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