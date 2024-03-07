УМК издал фетву по случаю наступления Рамазана

Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан.

В ней определен ежедневный график начала и окончания поста в период Рамазан.

Первый день Рамазана в этом году приходится на 11 марта.

Ночи аль-Кадр (Предопределения) будут 28, 30 марта, 1 и 5 апреля. Считается, что в один из этих дней был ниспослан Коран.

Праздник Рамазан будет отмечаться 10-11 апреля.

В связи с перестановками в календаре рабочих и выходных дней, пять дней подряд – с 10 по 14 апреля будут нерабочими.

В течение всего месяца Рамазан от восхода до заката солнца мусульмане соблюдается строгий пост: отказываются от воды, еды в светлое время суток.

Окончание Рамазана знаменуется праздником Фитры по случаю завершения поста. В этот день накрываются праздничные столы, угощают близких и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни является обязательным условием Рамазана. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.—0—