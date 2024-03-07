Адвокату не дают встречи с задержанным сотрудником Toplum TV
Адвоката не допускают к задержанному сотруднику Toplum TV
Адвокат Немат Керимли не может встретиться с задержанным 6 марта сотрудником Toplum TV Мушвигом Джаббаром.
Адвокат сообщил Turan, что семья Джаббара подписала с ним соглашение об оказании юридической помощи журналисту.
Утром 7 марта адвокат с ордером явился в главное управление полиции города Баку, однако его не допустили к подзащитному.
«Для встречи нужно разрешение следователя. Мне сказали, что следователя нет на рабочем месте. На звоники следователь не отвечает», - сказал адвокат.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Политика
-
- 7 март 2024, 22:22
Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV 6 марта.
-
- 7 март 2024, 20:40
Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.
-
Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
-
- 7 март 2024, 18:17
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.
Написать отзыв