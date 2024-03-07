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(7 часов назад)
Адвокату не дают встречи с задержанным сотрудником Toplum TV

Адвокату не дают встречи с задержанным сотрудником Toplum TV

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Адвоката не допускают к задержанному сотруднику Toplum TV

Адвокат Немат Керимли не может встретиться с задержанным 6 марта сотрудником Toplum TV Мушвигом Джаббаром.

Адвокат сообщил Turan, что семья Джаббара подписала с ним соглашение об оказании юридической помощи журналисту.

Утром 7 марта адвокат с ордером явился в главное управление полиции города Баку, однако его не допустили к подзащитному.

«Для встречи нужно разрешение следователя. Мне сказали, что следователя нет на рабочем месте.  На звоники следователь не отвечает», - сказал адвокат.

Получить комментарии в МВД не удалось.

 

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