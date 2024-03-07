Адвокату не дают встречи с задержанным сотрудником Toplum TV

Адвоката не допускают к задержанному сотруднику Toplum TV

Адвокат Немат Керимли не может встретиться с задержанным 6 марта сотрудником Toplum TV Мушвигом Джаббаром.

Адвокат сообщил Turan, что семья Джаббара подписала с ним соглашение об оказании юридической помощи журналисту.

Утром 7 марта адвокат с ордером явился в главное управление полиции города Баку, однако его не допустили к подзащитному.

«Для встречи нужно разрешение следователя. Мне сказали, что следователя нет на рабочем месте. На звоники следователь не отвечает», - сказал адвокат.

Получить комментарии в МВД не удалось.