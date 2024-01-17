Прокуратура расследует случай отравления семьи из 5 человек угарным газом

Прокуратура расследует случай отравления семьи, состоящей из 5 человек, угарным газом

Прокуратура города Сумгайыт расследует факт отправления угарным газом в городе Сумгайыт семьи, состоящей из 5 человек. В результате отправления, один из членов семьи погиб, а четверо, включая двух малолетних детей, получили отравление.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры от 17 января, трагедия произошла в жилом поселке «БТЗ». Пострадавшие госпитализированы.