Разводов больше, браков меньше
Разводов больше, браков меньше
В январе-феврале 2024 года население Азербайджана увеличившись на 6769 человек (0,1%), достигло 10 187 539 человек, сообщает Госкомстат страны.
54,5% населения проживают в городах, 45,5% – в сельской местности.
В январе-феврале в Азербайджане родился 17081 ребенок.
Удельный вес мальчиков среди новорожденных составил 52,5%, девочек – 47,5%.
В отделе Регистраций минюста в обзорный период зафиксировано 6739 бракосочетаний и 3456 разводов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков на каждые 1000 человек снизилось с 4,6 до 4, а количество разводов возросло с 1,8 до 2,1.
Общество
-
- 18 апрель 2024, 17:25
Лидирующая телекоммуникационная компания предложит возможность стажировки пяти студентам Azercell рад сообщить о своем участии в неделе карьеры в Университете ADA. Мероприятие служит платформой для коммуникации студентов с представителями бизнеса, а также для содействия поиску карьерных возможностей и развития навыков. Неделя карьерной подготовки предоставляет студентам бесценную возможность общения с отраслевыми специалистами и получения представления о различных секторах экономики. Участие Azercell в этой инициативе отражает стремление компании, направленное на развитие талантов и подготовку молодежи в качестве будущих профессионалов.
-
- 18 апрель 2024, 16:32
Согласно прогнозам синоптиков Минэкологии, в пятницу 19 апреля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +12+16 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.
-
- 18 апрель 2024, 15:26
На фоне растущих спекуляций и дипломатических маневров процесс вывода российских миротворцев с территории Азербайджана привлек международное внимание. Подтверждения как со стороны официальных лиц Азербайджана, так и России проливают свет на досрочный вывод миротворческого контингента, поднимая вопросы о глубинных мотивах и последствиях этого стратегического решения.
-
- 18 апрель 2024, 13:18
M360 Eurasia 2024 соберёт в Баку лидеров отрасли с целью стимулирования региональной трансформации Azercell выступает генеральным спонсором конференции GSMA M360 Eurasia 2024, которая вновь пройдёт в Баку при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
Написать отзыв