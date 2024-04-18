Разводов больше, браков меньше

Разводов больше, браков меньше

В январе-феврале 2024 года население Азербайджана увеличившись на 6769 человек (0,1%), достигло 10 187 539 человек, сообщает Госкомстат страны.

54,5% населения проживают в городах, 45,5% – в сельской местности.

В январе-феврале в Азербайджане родился 17081 ребенок.

Удельный вес мальчиков среди новорожденных составил 52,5%, девочек – 47,5%.

В отделе Регистраций минюста в обзорный период зафиксировано 6739 бракосочетаний и 3456 разводов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков на каждые 1000 человек снизилось с 4,6 до 4, а количество разводов возросло с 1,8 до 2,1.