Активисту ПНФА ужесточили режим наказания
Активисту ПНФА ужесточили наказание
Активист Гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев переведен из колонии номер 6 общего режима в Гобустанскую крытую тюрьму. Об этом говорится в сообщении ПНФА.
В пресс-релизе сказано, что причиной ужесточения стал «бойкот президентским выборам». За это активиста дважды заключали в карцер, а затем изолирован от других заключенных.
«Видимо над Шахином Гаджиевым был тайный суд, который и ужесточил наказание, направив в Гобустанскую крытую тюрьму», - отметили в ПНФА.
Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.
*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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