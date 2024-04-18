Активисту ПНФА ужесточили наказание

Активист Гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев переведен из колонии номер 6 общего режима в Гобустанскую крытую тюрьму. Об этом говорится в сообщении ПНФА.

В пресс-релизе сказано, что причиной ужесточения стал «бойкот президентским выборам». За это активиста дважды заключали в карцер, а затем изолирован от других заключенных.

«Видимо над Шахином Гаджиевым был тайный суд, который и ужесточил наказание, направив в Гобустанскую крытую тюрьму», - отметили в ПНФА.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.