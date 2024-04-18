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(39 минут назад)
Активисту ПНФА ужесточили режим наказания

Активисту ПНФА ужесточили режим наказания

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активисту ПНФА ужесточили наказание

Активист Гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев переведен из колонии номер 6 общего режима в Гобустанскую крытую тюрьму.  Об этом говорится в сообщении ПНФА.

В пресс-релизе сказано, что причиной ужесточения стал «бойкот президентским выборам». За это активиста  дважды заключали в карцер, а затем изолирован от других заключенных.

«Видимо над Шахином Гаджиевым был тайный суд, который и ужесточил наказание,  направив в Гобустанскую крытую тюрьму», - отметили в ПНФА.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению  в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.

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